Zwei Mehrfamilienhäuser errichtet ein Prießnitzer Unternehmen zurzeit am östlichen Rand des Bad Lausicker Neubaugebietes. Hinter ihnen aber endet die Bebauung. Dutzende Kleingärten schließen sich an – und das längst überwachsene Areal des in den 1990er-Jahren aufgegebenen Freibades. Es reicht bis zum Waldsaum am Fußballplatz.

Dass in dieses Grün hinein bald 23 Eigenheime und zwei Mehrfamilienhäuser gesetzt werden könnten, treibt manchen in der Nachbarschaft um. Kritiker fordern, wertvollen Natur- und Lebensraum zu erhalten und den Bebauungsplan, dessen Erarbeitung der Stadtrat im März zustimmte, nicht zu verfolgen.

Diese Waldohr-Eule hat Andreas Brauer auf dem Freibad-Gelände fotografiert. Quelle: Andreas Brauer

Nachbarn schätzen die grüne Oase

„In Leipzig begrünen sie viele Dächer, und hier wollen sie beseitigen, was gewachsen ist – ein Widerspruch“, findet Andreas Brauer. Bäume und Buschwerk, aber auch Wiesen prägen das einstige Freibadgelände, seit die Becken nach der Jahrtausendwende abgetragen wurden. „Hier geht kaum einer rein. Für die Tiere ist das ideale Natur.“

Brauer beobachtet hier Waldohreulen, Eidechsen, Ringelnattern, Igel. „Das ist doch eine Oase geworden“, bestätigt Regina Hummitzsch über das Areal wenige Schritte von zu Hause weg. Um es zu bewahren, hat sie sich an den Naturschutzbund geewendet. Joachim Schruth vom Nabu-Landesverband hat sie beruhigt: „Als anerkannte Naturschutzvereinigung können wir uns zu solchen Planungen äußern. Ein Artenschutzfachbeitrag ist dann Pflicht.“

Andreas Brauer und Regina Hummitzsch zeigen auf Mauerwerksreste, die an den Planschbereich des Bades erinnern. Quelle: Ekkehard Schulreich

Zur Stadtentwicklung gehören Baugebiete

Alle Beteiligten werden gehört, wenn der Entwurf eines Bebauungsplanes vorliegt, bestätigt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). „Bisher ist noch gar nichts passiert.“ Wenn man die Kurstadt voranbringen wolle, brauche man Bauland, und die Nachfrage sei anhaltend hoch. „Auch das ist Stadtentwicklung, selbst wenn man geteilter Meinung sein kann.“

Bisher habe der Stadtrat lediglich beschlossen, dass ein privater Investor die rund 25 000 Quadratmeter große Fläche überplanen könne. Über seinen B-Plan sei dann öffentlich zu diskutieren. Hultsch betrachtet das Grundstück durchaus als geeignet für „eine kleine feine Eigenheim-Siedlung“.

Investor plant mittelfristig

Dass die Fläche attraktiv ist, bestätigt Investor Harald Fiebig von der Grundstück & Haus Winkler GmbH. Das Unternehmen entwickelte vor wenigen Jahren eine Siedlung mit drei Dutzend Einfamilienhäusern nördlich des Kurparks. Auf das Grün nehme man selbstredend Rücksicht. „Es handelt sich aber nicht um Wald, sondern laut Flächennutzungsplan um eine Freizeitfläche.“

Man werde sich dem B-Plan mittelfristig, sprich in den nächsten zwei, drei Jahren, widmen. Aktuell sei man mit Projekten in Narsdorf und Bad Düben voll gefordert. Die Nachfrage nach gutem Bauland sei hoch. Sie werde von Corona noch forciert. „Gerade der Südbereich von Leipzig ist ein gutes Terrain.“

Grün für Lebensqualität wichtig

Alles zuzubauen, „nur weil aktuell das Geld auf der Bank nicht gut angelegt ist, das wäre unglaublich traurig“, sagt Katrin Müller, Vize-Vorsitzende des angrenzenden Kleingartenvereins 1962. Für die Wohn- und Lebensqualität in der Stadt sei es wichtig, Grün und Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu erhalten. Der Stadtrat sollte das bedenken, wenn er die Unterlagen eines Tages auf seinem Tisch habe.

