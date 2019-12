Naturschutzbund ruft zur Wintervogelzählung auf

Landkreis Leipzig

Wer flattert denn da durch den winterlichen Garten? Das sollten Vogelfreunde vom 10. bis zum 12. Januar besonders aufmerksam beobachten. Der Naturschutzbund ( Nabu) ruft bereits zum 10. Mal zur bundesweiten „Stunde der Wintervögel“ auf, auch im Landkreis Leipzig. Besonders spannend wird es diesmal, da nach dem zweiten Rekordsommer in Folge die Zählung Aufschluss darüber geben könnte, wie sich anhaltende Dürre und Hitze auf die heimische Vogelwelt auswirken. Dabei gilt: Je mehr Menschen mitmachen, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse.

Die Wissenschaftler erhoffen sich von der „Stunde der Wintervögel“ aber unter anderem auch Aufschluss über den Eichelhäher, denn im Herbst nahm der Nabu einen massiven Einflug dieser Art nach Deutschland und Mitteleuropa wahr. Im September waren es über zehn Mal so viele Vögel wie jeweils im gleichen Monat der vergangenen sieben Jahre. Im Oktober registrierten Vogelzugzählstationen sogar 16 Mal so viele Eichelhäher. Ähnlich hohe Zahlen gab es zuletzt 1978.

Eichelvollmast in Nordosteuropa

Als Grund vermuten die Ornithologen, dass es 2018 in Nordosteuropa eine sogenannte Eichelvollmast gab, also besonders viele Eicheln herangereift sind. So konnten deutlich mehr Eichelhäher den vergangenen Winter überleben und in diesem Jahr brüten. Viele dieser Vögel sind nun zu uns gezogen, weil in ihren Herkunftsgebieten nicht mehr genug Nahrung für alle Vögel vorhanden ist. Seit die Eichelhäher nicht mehr aktiv wandern, scheinen sie jedoch wie vom Erdboden verschluckt. Das Zählwochenende könnte zeigen, wo diese Eichelhäher geblieben sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich in den Wäldern und Gärten des Landes verteilt haben.

Lesen Sie auch: Naturschutzbund zählt mit Freiwilligen in Grimma und Machern die Wintervögel

Vielleicht kann bei der „Stunde der Wintervögel“ auch der in Deutschland fast noch nie beobachtete Hakengimpel entdeckt werden. Dieser kernbeißergroße Finkenvogel aus der nördlichen Taigazone wurde in diesem Herbst vermehrt weit südlich seines normalen Vorkommens im südlichen Skandinavien beobachtet. Besonders in Gärten mit früchtetragenden Vogelbeerbäumen könnten diese roten oder gelben Vögel mit ihren typischen weißen Flügelstreifen auftreten.

Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion

„An Deutschlands größter wissenschaftlicher Mitmachaktion kann sich jeder beteiligen und eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zählen und anschließend dem Nabu melden“, erläutert Bernd Heinitz, Landesvorsitzender des Nabu Sachsen. „Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist.“

Die Beobachtungen können dann unter www.stundederwintervoegel.degemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 11. und 12. Januar die kostenlose Rufnummer 0800/1157115 geschaltet.

Von lvz