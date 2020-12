Nauenhain: Glocken sind wieder komplett

Geithain/Nauenhain

Das Nauenhainer Geläut ist wieder komplett. Die über Jahrzehnte fehlende große Glocke ist neu gegossen und wurde Anfang Dezember mit Hilfe eines Kranes hinauf in den Turm gebracht. Dort sind jetzt noch Anschlussarbeiten, unter anderem an das elektrische Läutewerk, nötig. Wann die Nauenhainer Glocken deshalb erstmals wieder dreistimmig klingen, steht noch nicht fest. Für die Glocke hatte die Gemeinde sieben Jahre Spenden zusammen getragen, rund 17 000 Euro. Die Landeskirche gab einen Zuschuss.

Die neue Nauenhainer Glocke bei der Ankunft. Quelle: privat

Anzeige

Nauenhainer fuhren zum Guss ins Münsterland

„Es ist imposant, die drei Glocken oben im Glockenstuhl zu sehen“, sagt Kirchvorstand Andreas Riedel. Gemeinsam mit einem halben Dutzend Menschen aus dem Dorf war er dabei, als die Glocke in der Kunstguss-Manufaktur Petit & Gebr. Edelbrock in Gescher im Münsterland gegossen wurde. Ein Erlebnis, das ohne Beispiel sei. Dass die Beschaffung der Glocke, künstlerisch gestaltet von Peter Luban, für viele Nauenhainer eine Herzenssache sei, könne man nicht nur an der großen Bereitschaft zu spenden ablesen. Ein Ereignis war auch die Ankunft der Glocke im November.

Der Heilige Georg, der den Drachen bezwingt, ziert die von Peter Luban gestaltete neue Glocke. Quelle: privat

Pfarrer Petry kehrte zur Begrüßung ins Dorf zurück

Dr. Sven Petry, bis zum Sommer Pfarrer für Nauenhain und jetzt Superintendent des Kirchenbezirkes Leisnig-Oschatz, ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein. „Das ist ein Termin, der mir sehr wichtig ist“, sagte Petry, der an dem Ganzen erheblichen Anteil hatte. Zwar habe man die Glocke nicht – wie es üblich sei – unmittelbar nach der Begrüßung hinauf auf den Turm bringen können, da am bereits ertüchtigten Glockenstuhl kleine bauliche Veränderungen nötig wurden. „Für die Nauenhainer aber war es trotzdem die Glockenweihe.“ Und eine große Veranstaltung wäre in Corona-Zeiten ja auch kaum möglich gewesen.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehrfach wurden die Glocken geraubt

Die Geschichte der Nauenhainer Glocke ist ein Spiegelbild der Umbrüche, die das vergangene Jahrhundert prägten. Bereits im Ersten Weltkrieg wurde das Geläut geplündert. Die große und die kleine Glocke wurden vom Turm geholt, um sie für Waffen einzuschmelzen. Nur die mittlere aus dem Völkerschlacht-Jahr 1813 blieb. 1921 wurden die verlorenen Glocken durch Bronze-Neugüsse ersetzt. Im Zweiten Weltkrieg gingen auch sie verlustig; die kleine immerhin wurde auf dem Glockenfriedhof in Hamburg gefunden und zurück gebracht.

Von Ekkehard Schulreich