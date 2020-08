Nauenhain: LKW kippt auf Feld

Geithain/Nauenhain

Ein LKW kam am Donnerstag nahe Nauenhain von der Staatsstraße 44 ab und kippte auf einem Feld um. „Der Fahrer konnte das Fahrzeug leicht verletzt noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen“, sagte Einsatzleiter Monty Irmscher von der Geithainer Feuerwehr. Neben den Geithainer war die Feuerwehr Ebersbach im Einsatz. Der Verletzte wurde dem Rettungsdienst übergeben, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Durch den Unfall verlor der Laster diverses Baumaterial. Die Einsatzkräfte verhinderten zudem das Auslaufen von Betriebsstoffen.

Geithainer helfen bei Wohnungsbrand in Rochlitz

An den beiden Tagen zuvor waren die Ehrenamtlichen aus Geithain gemeinsam mit den Frohburger Kameraden bei Unfällen auf der A 72 gefordert. In Rochlitz leisteten sie am Montagabend mit der Drehleiter Unterstützung bei einem Wohnungsbrand.

Von es