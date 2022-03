Nenkersdorfer und Schönauer sammeln erneut für die Ukraine

Frohburg/Nenkersdorf/Schönau

Zum zweiten Mal haben Menschen aus den Frohburger Ortsteilen Schönau und Nenkersdorf Spenden für Menschen aus der Ukraine gesammelt. „Wir haben sie nach Leipzig geschafft. Per Konvoi gehen sie dann in Richtung Kiew“, sagt Ortsvorsteher Andreas Mertin. Er koordinierte mit Helfern die Erfassung der Gaben in Nenkersdorf.

„Für die Hilfsbereitschaft, die gelebte Menschlichkeit und Selbstlosigkeit können wir uns nur bei allen bedanken“, ergänzt Sebastian Schönfeld, der die Hilfsgüter in Schönau annahm. „Man sollte aus seiner Komfortzone rausgehen, sich selbst weniger wichtig nehmen. Aber das ist nicht nur beim aktuellen Thema Ukraine Krieg so.“

Sämtliche Spenden sollen möglichst schnell direkt in die Ukraine gebracht werden.

