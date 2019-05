Frohburg/Nenkersdorf

Wenn wieder mal ein Regenguss niedergeht über Nenkersdorf, dürfte das Wasser nicht mehr den Töpferberg hinab und in angrenzende Grundstücke rauschen. Die neue Fahrbahn, die das Unternehmen Strabag zurzeit einbaut, verfügt über eine Entwässerung.

Das vermerken Anlieger positiv. Die Art des Ausbaus, wie sie nach dem Setzen der Borde beiderseits sichtbar ist, ruft indes Zweifler und Kritiker auf den Plan: Stellenweise deutlich schmaler sei die Straße, und vor manchen Grundstücken verlaufe sie um 30, 40 Zentimeter höher, was aufwendige Anpassungen nötig mache.

Die neue Straße schlängelt sich den Töpferberg hinab. Quelle: Ekkehard Schulreich

Anwohner Nenkersdorf : Hürden vor den Zufahrten

„Dass das höher kommt, war mir klar, aber dass das so krass ist“, sagt Siegfried Börsch und schüttelt den Kopf. Er steht an seinem Hoftor und blickt auf den hohen Absatz bis zum neuen Bord. Damit er mit dem Auto wieder hinein und hinaus kann, muss das Gelände angepasst werden – bis weit in sein Grundstück hinein und mit der Konsequenz, dass das Tor zum Hof und das der Garage nicht mehr passen.

Dass das Wasser künftig abgeführt werde, freue ihn, sagt der Rentner. Wie die Stadt Frohburg als Bauherr das Zufahrtsproblem löse, warte er mit Spannung ab. Wenige Schritte den Töpferberg hinauf stellt sich Werner Grund dieselbe Frage: „Das ist jetzt 'ne Sprungschanze. Wie sie das wohl lösen wollen...“ Peter Kunze von gegenüber ist da optimistisch. Der Ausbau der Straße sei längst überfällig gewesen, „das war doch früher bloß ein Feldweg“.

Ortsvorsteher: Ausbau der Straße ist wichtig

Mindestens ein Jahrzehnt lang habe sich der Ortschaftsrat um den Ausbau bemüht, bestätigt Ortsvorsteher Andreas Mertin. Man sei froh, dass er jetzt erfolge. Die Planungen habe man in diesem Gremium diskutiert, „aber nicht alles war für uns ersichtlich. Wir sind ja keine Baufachleute.“ Man wolle nicht meckern, wundere sich aber über manches – etwa über die Schlängel im Straßenverlauf.

Die seien grundstücksbedingt, aber im Zuge des Flurneuordnungsverfahrens hätte man das sicher klären können. Weiter oben auf dem Berg werde es jetzt eng: „Wir überlegen ernsthaft, ob eine Einbahnstraße draus werden muss.“ Über die Verringerung der Breite zwischen den jetzt gesetzten Borden wundert sich auch Anwohnerin Bianca List: „Für das Müll-Auto oder den Heizöl-Laster wird es eng. Wir haben Angst, dass da mal einer gegen die Hauswand stößt.“

Bauamt: Anpassungen erfolgen

Eine Sorge, die Peter Häring nicht teilt. Der Mann, der in der Frohburger Stadtverwaltung für den Tief- und Straßenbau zuständig und seit drei Jahrzehnten als Bauleiter tätig ist, stellt klar: „Wir bauen im Bestand. Da sieht jetzt nur so wild aus wegen der Rinne, die von den Borden eingefasst wird."

Jenseits der Borde werde die Straße auch befestigt, so dass ein Überfahren möglich sei. „Wenn nächste Woche der Asphalt eingebaut wird, ergibt sich ein ganz anderes Bild.“ Dass manche Grundstückszufahrten angepasst werden müssten, liege in der Natur der Sache; das werde ordnungsgemäß erfolgen. Ursprünglich habe man die Straße durchgängig 4,50 Meter breit bauen wollen. Weil man in einige Grundstücke hätte eingreifen müssen, habe man darauf aber verzichtet.

Geplant sei, den Töpferberg bis Mitte/Ende Juni fertig zu stellen, sagt Häring. Am Dienstag gebe es die nächste Bauberatung. „Die Nenkersdorfer können Vertrauen haben, Strabag ist ein erfahrenes Unternehmen.“

Von Ekkehard Schulreich