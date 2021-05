Neue Ausstellung zum Geburtstag von Hannelore Röhl aus Kohren-Sahlis

Frohburg/Kohren-Sahlis/Markkleeberg

In ihre Wahl-Heimat Kohren-Sahlis kommt die Malerin Hannelore Röhl nur noch selten. Das Altern schränkt sie ein. Abgeschlossen sind die Zeiten, da sie in dem kleinen Fachwerk-Haus oberhalb der steilen Kellergasse malte, die pittoreske kleine Stadt vor dem Auge und konzentriert auf das, was auf dem Blatt Gestalt gewann und Kraft. 87 Jahre wird sie am 15. Mai. In der Martin-Luther-Kirche in Markkleeberg sind ab diesem Tag bis Ende Oktober Aquarelle von ihr zu sehen.

Hannelore Röhl: Mein kleines Haus, Aquarell. Quelle: privat

Bilder, die am Weltenganzen rühren

„Ich habe mit der großen Kunst abgeschlossen“, sagte Hannelore Röhl in ihrem 85. Jahr, betonte das Wort groß mit Verweis auf ihren arthrosegeschwächten Arm. Aber Aquarelle, kleine Formate, unbedingt! Corona war 2019 kein Begriff. Die Zeit jetzt scheint eine andere. „…als gäbe es einen großen Zusammenhang“, so hatte die Künstlerin vordem schon eine ihrer Bilderfolgen überschrieben. Ein Titel, den sie auch über ihre Markkleeberger Schau setzt. Weil er ein Credo ist. Weil er an Innerstem rührt, an Grenzen führt, aber auch weil ihm Tröstendes innewohnt, ein hoher, versöhnender Sinn.

Musikalische Andacht statt Vernissage

„Meine Mutter freut sich sehr auf diese Schau. Wir haben gemeinsam einen Querschnitt ihrer Aquarelle ausgewählt“, sagt Tochter Katharina Röhl. Der Anstoß kam von Elke Pietsch, einst Inhaberin der Galerie Süd in Leipzig und langjährige Weggefährtin der Künstlerin. Sie wird im Rahmen der Musikalischen Andacht, die unter Beachtung der Pandemie-Bestimmungen möglich ist, einführende Worte sprechen. Kantor Frank Zimpel an der Orgel und Alexander Pfeifer (Trompete) markieren den musikalischen Rahmen. Für ihre Mutter sei das etwas Elementares: „Gearbeitet hat sie immer begleitet von Musik, vorzugsweise Bach.“

Hannelore Röhl, aufgewachsen in der Oberlausitz, studierte Kunsterziehung und Malerei, wurde in Leipzig heimisch, entdeckte das Kohrener Land, begann dort – spät erst – zu malen. Gestaltet sie Landschaften, Gebäude, verfließende Himmel, gibt es für sie diese zweite Ebene: „Innere Zustände, die deutlich werden“, erläutert sie selbst. Die sorgt, auf- und hindurch scheinend, für Tiefe.

Die musikalische Andacht am 15. Mai beginnt 18 Uhr. Es ist eine Anmeldung erforderlich bis 14. Mai, 12 Uhr, im Pfarramt (Telefonnummer 0341/3 58 69 59).

Von Ekkehard Schulreich