Neue B 7? Eschefelder hoffen und bangen

Frohburg/Eschefeld

Die viel befahrene Bundesstraße 7 teilt Eschefeld seit Jahrzehnten. Von der Verkehrslast besonders betroffen sind jene, die an der nur wechselseitig befahrbaren Engstelle im historischen Dorfkern wohnen. Deren Lebensqualität dürfte spürbar wachsen, sollte in einigen Jahren die Neubau-Trasse der B 7 in Betrieb gehen. Die soll westlich des Dorfes durch die Felder führen. Dann trifft es andere Eschefelder, die bisher fernab des Verkehrs wohnen. Zurzeit liegen die Pläne für den Neubau zwischen der nahen Thüringer Landesgrenze und der Autobahn 72 nordwestlich von Frohburg aus. Die Meinungen sind geteilt.

Am nördlichen Ende von Eschefeld, an der nach Pahna abzweigenden Straße, ist die Anbindung an die neue B 7 vorgesehen. Quelle: Jens Paul Taubert

B-7-Anwohner: Die neue Trasse muss her

„Wenn die Autobahn-Anschlussstelle Frohburg kommt ohne eine neue B 7, dann gibt es eine Katastrophe - nicht nur bei uns in Eschefeld, sondern auch in Frohburg“, sagt Hans-Jörg Moritz. Seit 1998 lebt er mit seiner Familie im einstigen Pfarrhaus. Nur ein wenig Fachwerk und wenige Armlängen trennen ihn vom Verkehr auf der Bundesstraße, die sich, dem historischen Handelsweg folgend, durch das Dorf windet. Den Verkehr aus den Dörfern zu nehmen, gelinge nur, wenn man ihn bündele, auch auf die Gefahr hin, bisher unberührte Landstriche zu zerschneiden. „Die Sicht der Stadt Frohburg und des Stadtrates trage ich mit“, sagt Moritz. Die neue Trasse und die Anschlussstelle müssten her; einiges an den Plänen aber gehöre unbedingt korrigiert, so die Kappung der zweiten Zufahrt nach Benndorf. Dass die neue Trasse PKW und LKW nur ein paar Minuten schneller voran kommen lasse, ist in seinen Augen kein Argument gegen den Bau: Wer sich an elektronischen Leitsystemen orientiere, nutze jeden Zeitgewinn.

Reiterhof: Betriebsfläche geht verloren

Am Ortsausgang Richtung Altenburg bauten Anke Laggerbauer und Daniel Jacob vor einem halben Jahrzehnt eine Reitschule auf. 2016 kam ein Reitverein mit 30 Mitgliedern hinzu, vor allem Kinder und Jugendliche. „Durch den Neubau würde unser Pachtland komplett zerschnitten. Mindestens zwei Hektar gehen komplett verloren“, sagen beide. Das bedeute einen Verlust von mindestens zehn Prozent der Betriebsfläche: „Eine Bewirtschaftung des verbliebenen Stücks an der Waldgrenze wird extrem erschwert. Ein Weidebetrieb ist nur mit erheblichem Mehraufwand möglich.“ Sie sehen die Existenz ihres kleinen Familienunternehmens in großer Gefahr.

Neue Trasse erhöht Verkehr auf Altenburger Straße

Zwei Herzen schlagen in der Brust von Herma Schütz. „Wir wohnen seit Jahrzehnten an der B 7. Die großen Laster, da denkst du, du bist an der Autobahn.“ Die neue Trasse brächte eine Entlastung, aber auch neue Probleme, weil der alte Verlauf zum Eschefelder Kreuz dann zum Wirtschaftsweg würde. Wer nach Frohburg oder Richtung Chemnitz wolle, fahre künftig über die schmale Altenburger Straße. Die sei zwar heute schon für Laster gesperrt, doch das interessiere viele nicht. Außerdem würde Eschefeld zur Insel, wenn die B 7 nur noch am Ortsausgang nach Pahna erreichbar sei.

Eine „gewisse Müdigkeit, weil die Diskussion über eine neue Straße schon so lange geht“, spürt Hans-Jörg Moritz. Zu Zeiten der Eschefelder Eigenständigkeit habe man über eine Umgehung südlich des Dorfes gesprochen. Dass die neue Straße auf großen Dämmen über den Eschefelder Bach und über die Aue der Wyhra bei Benndorf geführt werden soll, hält er nicht für der Weisheit letzten Schluss. Das Gesamtprojekt allerdings wohl. Das schlimmste Szenario für Eschefeld wäre, wenn die Straße von Altenburg her eher fertig sei und der anschwellende Verkehr dann durch das Dorf seinen Weg suche zur A 72.

Von Ekkehard Schulreich