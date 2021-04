Neue Berufe: Landkreis Leipzig gehört zu Gewinnern der Berufsschul-Planung

Landkreis Leipzig

Sachsen strickt sein Berufsschul-Netz neu. Während andere Standorte wackeln, gehen die drei Beruflichen Schulzentren (BSZ) in Grimma, Wurzen und Böhlen gestärkt aus dem aktuellen Anhörungsverfahren hervor. Deshalb fiel es kürzlich auch den Kreisräten nicht schwer, dem Entwurf des Teilschutznetzplanes zuzustimmen.

Planungssicherheit für alle drei BSZ im Landkreis

„Die Planung bietet dem Landkreis als Schulträger die Sicherheit, zukünftige Investitionen zielgerichtet zur Entwicklung der beruflichen Bildungsstandorte und zur Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen einzusetzen“, heißt es in der Stellungnahme des Landkreises ans Sächsische Kultusministerium. Sowohl für die Schulen selbst, aber auch für Schüler und regionale Unternehmen würden sich damit klare Perspektiven ergeben. Alle Schulen erreichen aktuell die Mindestschülerzahl von 550 Schülern, die für den Bestand einer Berufsschule gefordert werden.

Abgestimmte Verteilung war eine Forderung der Wirtschaft

Dass die Planung für die berufsbildenden Schulen zentralisiert wird, war nicht zuletzt eine Forderung der sächsischen Wirtschaft. Angestrebtes Ziel: eine landesweit abgestimmte Verteilung der Ausbildungsgänge, um ein verlässliches und zukunftsfähiges Netz der beruflichen Bildung zu knüpfen.

Für die drei BSZ in Trägerschaft des Landkreises stehen die Zeichen dabei auf Kontinuität, aber durchaus auch Wachstum. Die Pläne im Einzelnen:

Berufliches Schulzentrum Grimma:

Der Kreis begrüßt, dass das Ausbildungsangebot in den Bereichen Sozialwesen, Wirtschaft und Verwaltung sowie Metall- und Fahrzeugtechnik weiter fortgeführt wird. Für das berufliche Gymnasium werden sogar 20 Prozent mehr Schüler erwartet - eine Herausforderung ist, die Kapazitäten so effektiv wie möglich zu nutzen.

Trennen muss sich Grimma lediglich vom Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker, Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik, der ab dem zweiten Ausbildungsjahr nach Eilenburg abwandert. Damit kämen auf die Lehrlinge weite Wege zu, allerdings bestehe die Möglichkeit einer Internatsunterbringung. Wichtig sei allerdings, dass die Ausbildung mit Schwerpunkt Pkw-Technik wie vorgesehen in Grimma verbleibt. Besonderes Augenmerk legt der Kreis zudem auf die Stärkung der Erzieherausbildung, um dem Fachkräftemangel Paroli zu bieten.

Berufliches Schulzentrum Leipziger Land in Böhlen:

Schwerpunkte der dualen Ausbildung bleiben Metallbau, Farb- und Raumgestaltung sowie Wirtschaft und Verwaltung. Bisher wurde der Berufsbereich Bautechnik im ersten Ausbildungsjahr in Böhlen ausgebildet. Dies soll künftig in Leipzig erfolgen.

Neu wird ab dem Schuljahr 2022/23 der Beruf Automobilkaufmann ausgebildet - zur Freude des BSZ-Teams sowie der Landkreis-Verantwortlichen. „Mit dem neuen Ausbildungsberuf wird das BSZ weiter gestärkt“, betont Landrat Henry Graichen (CDU). Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Pro Ausbildungsjahr wird mit rund 20 Teilnehmern gerechnet. Erfolgreich konnte 2019 bereits die Chemikanten-Ausbildung gemeinsam mit der Dow Olefinverbund GmbH, einem der größten Kunststoffproduzenten in den neuen Bundesländern, etabliert werden. Die vom Freistaat geforderte Mindestanzahl von 16 Auszubildenden konnte bisher stets überschritten werden, so dass das öffentliche Bedürfnis für die Chemikanten-Klasse in Böhlen als nachgewiesen gilt. Nach Erreichen der Mindestschülerzahl im kommenden Ausbildungsjahr, kündigte Graichen an, werde der Kreis die dauerhafte Fortführung der Ausbildung beantragen. Auch ihren eigenen Verwaltungsnachwuchs lässt die Kreisbehörde seit 2014 übrigens in Böhlen ausbilden, ebenso wie zahlreiche andere Landkreis-Kommunen.

Berufliches Schulzentrum Wurzen:

Wurzen verteidigt seinen Ruf als Standort der Grünen Berufe. Land- und Tierwirte, Floristen und Gärtner erhalten in der Domstadt seit Jahren ihr Rüstzeug. In Zukunft ist Wurzen sogar – außer der Landeshauptstadt Dresden – der einzige Standort in Sachsen, an dem Floristen ihr Handwerk erlernen. Die Erweiterung der bisherigen Einzugsbereiche für die Berufe Land- und Tierwirt sowie Florist werde voraussichtlich zur Stabilisierung der Schülerzahlen beitragen, heißt es. Neu wird die Ausbildung von Krankenpflegehelfern gemeinsam mit den Muldentalkliniken etabliert. Die zweijährige Ausbildung wird erstmals ab dem Schuljahr 2021/22 angeboten und richtet sich an Schüler mit Hauptschulabschluss. „Wir wollen damit unseren Teil dazu beitragen, dem Personalmangel in der Pflege zu begegnen“, so Kreischef Henry Graichen.

Sieben Berufsschulen im Landkreis Im Landkreis Leipzig gibt es insgesamt sieben berufsbildende Einrichtungen. In Trägerschaft des Landkreises: – BSZ Leipziger Land in Böhlen – BSZ Grimma – BSZ Wurzen In Verantwortung verschiedener freier Träger: – Freie Evangelische Schule für Sozialwesen Bad Lausick – Freie Berufsfachschule für Krankenpflege der Sana Kliniken Leipziger land GmbH in Borna – Freies Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain – Freie Seehaus Schule Sachsen

