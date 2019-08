Grimma

Die Brunnen befinden sich südwestlich der Stadt Grimma. „Insgesamt gibt es hier im Einzugsgebiet der Parthe acht Brunnen, die das Grundwasser zur Wasseraufbereitung aus etwa 25 Metern Tiefe fördern“, erläutert Veolia-Mitarbeiter Uwe Merkel, der das Projekt von Anfang bis Ende betreut hat. Die Parthe sei für die Trinkwasserversorgung im Gebiet des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain ungemein wichtig, weiß Uwe Merkel. Darüber hinaus wird Rohwasser aus dem Uferfiltrat der Mulde gewonnen.

Wasserwerk nutzt 30 Brunnen zur Förderung

Das Wasserwerk Grimma bezieht sein Rohwasser über die 22 Mulde-Brunnen und acht Brunnen der Grundwasserfassung Parthe. Die beiden jetzt sanierten Brunnen wurden circa 1970 errichtet und haben seither mehrere Millionen Kubikmeter Grundwasser gefördert.

Uwe Merkel: „Wir beobachten die Brunnen permanent und nehmen über turnusmäßig durchgeführte Messungen unter anderem auch Veränderungen in der Förderleistung wahr.“ Auch anhand des Stromverbrauchs der Pumpen lasse sich einiges ableiten. Aufschluss über den tatsächlichen Zustand und die Leistungsfähigkeit der Brunnen hätten schließlich Kamerabefahrungen geliefert.

Wasser wird im Werk weiterbehandelt

„Das Wasser, das die Brunnen durchfließt, ist noch nicht aufbereitet. Es enthält verschiedenste Inhaltsstoffe, die später - bei der Aufbereitung im Wasserwerk Grimma - herausgefiltert werden, so dass das Lebensmittel allen Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht. Wenn das Grundwasser“, schildert Uwe Merkel weiter, „verhältnismäßig viel Eisen enthält, so kann das zu einer Verockerung des Brunnens führen.“ Gelöste Stoffe setzen sich dabei an Rohren und Filtern ab – in der Konsequenz geht mit der Zeit die Leistungsfähigkeit der Brunnen zurück.

Neue Brunnen können 45.000 Liter pro Stunde fördern

„Das haben wir bei den Messungen festgestellt und darauf reagiert, indem wir die Brunnen 2 und 5 saniert haben”, so Merkel. Da die Verockerung auch in der Kiesschüttung, die sich außerhalb der Rohrleitung befindet, sichtbar wurde, habe man sich in Abstimmung mit dem Versorgungsverband Grimma-Geithain entschieden, zwei neue Brunnen zu bohren. Beide wurden in unmittelbarer Nähe zu den bestehenden Standorten bis in 20 Metern Tiefe gebohrt – und können bei Bedarf bis zu 45.000 Liter Wasser pro Stunde fördern.

Die alten Brunnen sind bereits zu Grundwassermessstellen umgebaut worden. „Darüber erfassen und dokumentieren wir in Zukunft die Entwicklung der Pegel, um belastbare Aussagen zu den Grundwasservorkommen treffen zu können“, erläutert Uwe Merkel.

Von lvz