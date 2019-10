Neue Heft des Heimatvereins zeigt Geithain gestern und heute

Geithain

Die 17. Ausgabe der Schriftenreihe „Vom Turm geschaut“, die der Geithainer Heimatverein herausgibt, liegt jetzt vor. „Damit erfüllen wir einen vielfach geäußerten Wunsch, den historischen Ansichten und Ansichtskarten von Geithain und Umgebung ein gesondertes Heft zu widmen“, sagt Vereinschef Bernd Richter. Die Leser begeben sich auf einen Spaziergang durch das alte Geithain. Historische Ansichtskarten, vereinzelt auch anderweitige Fotos und Zeichnungen, führen die verschiedenen Ansichten und Blickwinkel vor Augen.

Durch die Innenstadt und über die Promenade

Beginnend auf dem Markt, geht es weiter in die Nikolaistraße, die Leipziger Straße, die bis zur Eingemeindung des Altdorfes im Jahre 1934 Altenburger Straße hieß, weiter zur Nikolaikirche, außerhalb der Stadtmauer entlang der Promenade mit einem Abstecher zum Sportplatz und dem Paul-Günther-Platz, zurück bis zum Butterturm und durch die Pforte wieder in die Innenstadt. Es folgen die Chemnitzer Straße, die Querstraße und die Katharinenstraße.

Die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof schließt sich an, die Güterladestraße, die Eisenbahnstraße, die Schillerstraße zur Paul-Guenther-Schule. Es folgen die Grimmaische Straße mit dem Emaillierwerk und dem ehemaligen Krankenhaus, das zuletzt als Kindergarten genutzt wurde, der Untere und der Obere Stadtpark, der Pulverturm, die Schulstraße (heute Robert-Koch-Straße). Über die Dresdener Straße und den Neumarkt führt der Weg zur Marienkirche und nach Wickershain.

Blick auf die Paul-Guenther-Schule in Geithain in Richtung Norden, aufgenommen nach 1925, aber vor 1932. Quelle: archiv gottfried senf

Den Abschluss bilden Ansichten von Mark Ottenhain, dem Altdorf und zwei Federzeichnungen vom Sommerhof. Nicht vergessen sind die Ortsteile Niedergräfenhain, Syhra, Ossa, Nauenhain, Narsdorf, Rathendorf, Oberpickenhain und Niederpickenhain.

Sammler und private Alben bilden Grundstock

„Dass wir ein so reichhaltiges Bildmaterial präsentieren können, verdanken wir unserem Vereins- und Vorstandsmitglied Ulrich Ibrügger, der seit Jahrzehnten der Erfassung möglichst aller historischen Geithainer Ansichtskarten nachgeht und einen wohl einmaligen Fundus überblickt“, sagt Richter. Für seine Bereitschaft, diesen für die vorliegende Arbeit zur Verfügung zu stellen, dankten ihm die Herausgeber. Vervollständigt wurde diese Sammlung mit Fotos, die Geithainer und ehemalige Geithainer dem Verein im Laufe der vergangenen 30 Jahre aus ihren eigenen Beständen zur Verfügung stellten.

Zeichnungen und Holzschnitte weiten den Fokus

An den Anfang des Heftes sind Zeichnungen von Andreas Rätsch gestellt, die Geithain aus Blickwinkeln in länger zurückliegender Zeit zeigen – Zeiten, in denen es noch keine Fotografien gab, geschweige denn Ansichtskarten. Seine Darstellungen beruhen auf Angaben von Dr. Wolfgang Reuter. Das Ehrenmitglied des Heimatvereins, 2017 verstorben, war der beste Kenner geschichtlicher Einzelheiten der Stadt.

Einige Holzstiche von Otto Zeising ergänzen die Abbildungen. Dr. Thomas Arnold gibt eine Übersicht von Geithainer Medaillen, Abzeichen und Plaketten mit Ansichten von der Stadt. Danach folgt das „Lied für Geithain“, zu dem der Geithainer Wilhelm Grünzig Mitte der 1990er Jahre die Musik komponiert und den Text verfasst hat.

Heft 17 ist wie noch die meisten früheren Ausgaben in der Buchhandlung „Bücher Bilder & Musik“ in Geithain, im Heimatmuseum Geithain und beim Geithainer Heimatverein erhältlich.

Von es