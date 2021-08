Neue Stadtwehrleitung Frohburg: Löschwasser sichern steht vorn im Plan

Frohburg

Um einen Brand zu löschen, braucht es ausreichend Wasser. Das ist nicht in jedem Zipfel des sich über 145 Quadratkilometer und 33 Ortsteile erstreckenden Stadtgebietes von Frohburg gegeben. Deshalb steht der Bau von Zisternen und die Sanierung von Löschteichen weit vorn bei den Themen, um die sich die erneut gewählte Stadtwehrleitung um Heiko Mühling (Eschefeld) und seine beiden Stellvertreter Christopher Martin (Frankenhain) und Lutz Fichtner (Kohren-Sahlis) kümmern müssen. Mit der Anschaffung mehrerer neuer Löschfahrzeuge, die Wasser an Bord haben, wurde in den vergangenen Jahren bereits vorgesorgt.

Bau von Zisternen wird jetzt forciert

„Im Einzelfall können wir, wo keine Hydranten in der Nähe sind, die Löschwasser-Versorgung über unsere Tanker und längere Schlauchtrassen sicherstellen“, sagt Christopher Martin, der zugleich im Frohburger Rathaus für die Aufgaben des Brandschutzes zuständig ist. In Flößberg ist der Bedarf gegenwärtig am größten. Die Planungen für die Errichtung einer Löschwasserzisterne müssen dort vorangetrieben werden.

Das ist Teil des Brandschutzbedarfsplans, den die neue Stadtwehrleitung für das kommende halbe Jahrzehnt aufstellen muss. Oder besser: aktualisieren muss. Denn seit 2016 gibt es ein solches Dokument. Das war damals schon gemeinsam mit Kohren-Sahlis erarbeitet worden, obwohl das Töpferstädtchen erst 2018 in Frohburg aufging.

Die Prießnitzer Wehr hat 2018 ein neues Depot und ein modernes Fahrzeug erhalten. Quelle: Feuerwehr

Tanker ganz neu in Eschefeld und Kohren-Sahlis

„Den Plan von damals haben wir erfüllt. Schaffen konnten wir das nur, weil Bürgermeister und Stadtrat hinter uns stehen“, bilanziert Heiko Mühling. In der letzten Juli-Woche sind in Eschefeld und Kohren-Sahlis fabrikneue Tanklöschfahrzeuge eingetroffen. Sie sind Teil einer Sammelbestellung gewesen, die die Gemeinde Neukieritzsch koordiniert hatte, wo sie am 4. August auch offiziell übergeben worden sind.

Die neuen Tanklöschfahrzeuge für die Wehren Kohren-Sahlis (r.) und Eschefeld bei der offiziellen Übergabe in Neukieritzsch. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Wehren Frohburg und Tautenhain erhielten bereits neue Fahrzeuge. Eins für Flößberg ist in der Ausschreibung. Saniert wurden seit 2016 die Depots in Tautenhain, Frankenhain, Prießnitz, Jahnshain und Flößberg. „Jetzt müssen wir uns auf das Gerätehaus in Frohburg konzentrieren“, so Mühling. Das wurde zwar erst 1994 errichtet, weist inzwischen aber erhebliche Schäden auf.

Übergabe des Anbaus am Gerätehaus Flößberg 2019. Quelle: Feuerwehr Flößberg

Kohren-Sahlis: Erfreuliche Entwicklung

„Ich muss bekennen: So gut ist es uns noch nie gegangen. Die Feuerwehr hatte in Kohren immer einen schweren Stand“, resümiert Lutz Fichtner. Er meint damit die kommunale Verwaltung, nicht die Bürgerschaft. Letztere hatte sogar Spenden zu sammeln begonnen, um die dringend nötige Anschaffung eines Löschfahrzeuges zu ermöglichen. „Es gibt viele, die uns gern unterstützen. Nicht zuletzt deshalb haben wir im Frühjahr ja unseren Feuerwehr-Förderverein gegründet.“

Das neue Fahrzeug für die Tautenhainer Wehr ist 2020 gekommen. Quelle: Ekkehard Schulreich

Ausbildungs-Stau wegen Corona

Die Monate der Corona-Pandemie, wo die ehrenamtliche Arbeit der 13 Feuerwehren im Frohburger Stadtgebiet auf ein Minimum reduziert werden musste, haben nicht dazu geführt, dass sich Kameradinnen und Kameraden abwenden, sagt Heiko Mühling. Die Leute seien motiviert. Allerdings müsse jetzt der bei der Ausbildung entstandene Stau aufgelöst werden.

307 Mitglieder sorgen dafür, dass die Helfer 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ausrücken können, fasst er zusammen. Egal ob wegen Bränden, Unwetter oder – Tendenz rückläufig – Verkehrsunfällen. Das Rückgrat bilden die vier Stützpunkt-Wehren Frohburg, Flößberg, Frankenhain und Kohren-Sahlis. Die übrigen Wehren leisteten Unterstützung und stellen den Brandschutz vor allem in ihren Dörfern sicher. Dieses System habe sich bewährt.

Nachwuchs-Arbeit in den Wehren wichtig

Wichtigste Quelle für neues Feuerwehr-Personal sind die Jugendwehren. In Frankenhain, Prießnitz und Flößberg setzt man noch früher an. Dort gibt es Kinder-Feuerwehren für Mädchen und Jungen ab fünf Jahre. „Die Feuerwehr-Begeisterung beginnt schon früh. Das müssen wir nutzen, ehe andere Hobbys wichtiger werden“, sagt Christopher Martin. In Frankenhain mache man beste Erfahrungen. Die Truppe der Kinder zähle 14, die der Jugend habe 19 Mitstreiter. In Eschefeld befindet sich eine Truppe der Jüngsten in Gründung.

Die Flößberger „Feuerflitzer" bei einer Übung. Quelle: Feuerwehr Flößberg

Stärker um Quereinsteiger bemühen

„Unser Nachwuchs ist in den vergangenen Jahren ausschließlich aus der Jugendwehr gekommen. Jetzt aber gibt es hier erst mal eine Lücke“, sagt der Kohrener Lutz Fichtner. Weil nicht wenige der Jugendlichen für die Berufsausbildung nach außerhalb gehen und nur einige später in die Wehr zurückkehren, müsse man stärker um Quereinsteiger werben, meint Heiko Mühling. Im Blick hat er dabei zum Beispiel junge Familien, die in Frohburg und den Ortsteilen bauen und sesshaft werden „Vieles geht da über das Persönliche. Das ist in den kleinen Orten meist leichter.“

Von Ekkehard Schulreich