Neue Tagespflege und Wohnungen in alter Frohburger Schule

Frohburg

Gebaut als Frohburger Schule, diente das Haus nach der Wende zum 20. Jahrhundert als Fabrik. In den Nachkriegsjahren fanden Flüchtlinge aus Schlesien eine neue Bleibe, nutzte die katholische Kirche Räume. Die letzte öffentliche Nutzung erfolgte mit dem Polizeiposten. Das große Objekt in der Hermann-Krause-Straße, dessen Sanierung die Firma Lohse & Kretzschmar im vergangenen Jahr begann und 2022 fortsetzt, hat eine bewegte Geschichte. Die beiden Investoren wollen ihm eine Zukunft geben – als Gebäude mit Wohnungen und einer Tagespflege. Die öffnete im August im Erdgeschoss.

Alten Eigentümer fehlt Kraft für Sanierung

„Vieles wurde schon neu gemacht: das Dach, die Fassade zur Straße, das komplette Erdgeschoss“, erzählt Steven Lohse. Der Frohburger, der beruflich in leitender Funktion für den Versicherer Debeka tätig ist, erwarb gemeinsam mit Michael Kretzschmar die Immobilie 2020.

„Die bisherigen Eigentümer waren in hohem Alter“, sagt Lohse. „Über Jahre hatten sie an der Liegenschaft nichts mehr gemacht. Das sah man an der Fassade, aber auch am Umfeld.“

Der überwiegende Teil der 14 Wohnungen war vermietet. Das Erdgeschoss aber stand leer, seit der Bürgerpolizist sein Büro in ein Nebengebäude des Rathauses verlegt hatte. Die Kommune machte von ihrem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch.

Mölbiserin richtet Tagespflege ein

„Dass das Haus keinen Denkmalschutzstatus mehr hat, kam uns natürlich entgegen. Es vereinfachte das Investieren“, so Lohse. Etwa der Austausch der Fenster war so einfacher und kostengünstiger möglich. Die Räume im 300 Quadratmeter großen Parterre wurden umgekrempelt und für eine Tagespflege hergerichtet.

Die führt der Pflegedienst Solveig Glänzel, der in Mölbis bereits das Seniorenlandhaus betreibt. Weil die Nachfrage an Tagespflegeplätzen groß ist, gibt es im Röthaer Ortsteil eine Warteliste, sagt Lohse. Die neue Einrichtung in Frohburg mindere diesen Druck; neben Menschen aus dem Frohburger Umland nutzen das Angebot sogar einige aus Mölbis.

Investor bringt Wohnungen auf Vordermann

„Die Tagespflege ist bereits angelaufen. Sie startete mit zwei Mitarbeitern“, sagt der Investor. Klar tritt er Befürchtungen entgegen, das Haus könnte perspektivisch insgesamt als Einrichtung für Pflege und betreutes Wohnen genutzt werden.

„Die Mietwohnungen bleiben. Fünf, die jetzt leer stehen, werden wir in diesem Jahr auf Vordermann bringen und neu anbieten“, sagt er. Das sei das Prinzip des Unternehmens: Gebäude erwerben, sanieren, vermieten. Rund 120 Wohnungen von Frohburg, Geithain, Borna, Altenburg und Weißenfels gehören inzwischen zum Bestand, fügt der Mit-Inhaber an.

Von Ekkehard Schulreich