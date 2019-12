Neuer Anlauf für die Gemeinschaftsschule in Geithain?

Geithain

Mehr als 50.000 Sachsen setzten ihre Unterschrift unter den Volksantrag „Längeres gemeinsames Lernen in Sachsen“. Um Unterstützung geworben wurdeexplizit auch in Geithain. Die Paul-Guenther-Schule zählte bis vor einem Jahrzehnt zu jenen Bildungseinrichtungen im Freistaat, die als Modellprojekt die Gemeinschaftsschule testeten. Der Entwurf des Koalitionsvertrages einer neuen sächsische Regierung aus CDU, SPD und Grünen räumt dem wieder Raum ein. In Geithain verbinden sich damit Hoffnungen auf Impulse für die Schullandschaft. Ebenso gibt es Vorbehalte.

Linke: Gute Bildung ohne weite Wege und Kosten

„Die Gemeinschaftsschule würde den Schülern von Geithain und den umliegenden Dörfern erlauben, vor Ort eine für sie passende Bildung zu erhalten, ohne weite Schulwege oder hohe Schulgebühren in Kauf nehmen zu müssen", sagt Anett Voigt für die Linke-Fraktion im Stadtrat. Die Partei hatte sich intensiv für den Volksantrag eingesetzt. „Für Geithain sehen wir die Gemeinschaftsschule als große Bereicherung.“

Über Jahre beherbergte die Paul-Guenther-Schule eine Gemeinschaftsschule. Quelle: Andreas Döring

Freie Wähler: Längeres gemeinsames Lernen gut

„Ich bin schon immer ein Verfechter längeren gemeinsamen Lernens", sagt Andreas Große von den Freien Wählern Narsdorf-Ossa-Rathendorf. Das Geithainer Pilotprojekt damals sei erfolgreich verlaufen, ähnliche gute Erfahrungen gebe es in Skandinavien. Nach Prüfung der Rahmenbedingungen hält Große eine Diskussion im Stadtrat über das Für und Wider für erforderlich. Aktuell fehlten aber noch die gesetzlichen Vorgaben zur Umsetzung.

CDU : Ergebnisse überzeugten nicht

„Der deutlichste Effekt, den der Schulversuch Gemeinschaftsschule in Geithain bewirkt hat, war die hohe Schülerzahl, teils weit über 100“, sagt CDU-Fraktionschefin Gabriele Sporbert. Das allein aber könne nicht das Argument sein. „Was die Schülerleistungen betrifft, hat die Evaluation keine so wesentlichen positiven Effekte ergeben, dass aus unserer Sicht ein Umbau des laut Bildungsmonitor sehr erfolgreichen sächsischen Schulsystems gerechtfertigt erscheint.“ Die Schul- und Elternvertreter sollte man dennoch unbedingt anhören.

Freie Liste: Gegen Zwei-Klassen-Bildung

Ablehnend äußert sich Manuel Tripp, Freie Liste Geithain. „Wir sehen solche Spar-Experimente auf Kosten unserer Bildung kritisch.“ Nicht ohne Grund gehöre Sachsen zu den Spitzenreitern in PISA-Studien. „Solange eine Gemeinschaftsschule in Konkurrenz zu Privatschulen steht, wird nicht die Gemeinschaft, sondern eine Zwei-Klassen-Bildungslandschaft und soziale Trennung vorangetrieben.“ Auch pädagogisch mache eine Nivellierung ohne Förderung der Leistungsschwachen und -starken keinen Sinn.

Bürgermeister: Schulen sollten kooperieren

„Ich sehe nicht, dass eine Gemeinschaftsschule in Geithain heute denselben Effekt hätte, den sie damals hatte“, sagt Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Schließlich könne sich jede Kommune dazu bekennen; das würde kaum dazu führen, dass die Zahl der Anmeldungen in der Paul-Guenther-Schule signifikant nach oben gingen.

Außerdem müsste die Kommune zusätzlich erheblich in Gebäude und Ausstattungen investieren. Viel wichtiger wäre es, wenn staatliche Oberschule und private Gymnasien in Geithain intensiver zusammen arbeiteten, so Rudolph. Dann könnten Schüler problemlos wechseln: „Für Geithain wäre das top, doch die Bereitschaft dazu fehlt mir im Moment.“

Schulleiter: Eltern wäre eine Last genommen

Die Oberschule+ sei „ein verführerisches Thema“, meint Schulleiter Gunter Neuhaus: „Wir haben – auch wenn das der Lehrerverband anders sieht – beste Erfahrungen mit dem Geithainer Modell der Gemeinschaftsschule gemacht.“ Er würde sich freuen, könnte man an die Erfahrungen anknüpfen und zum Beispiel Wirtschaft, Technik oder Hauswirtschaft anbieten, denn dies würde die Berufswahl erleichtern. Im Sinne der Inklusion sei die Teilung in Leistungsgruppen in Kernfächern vorteilhaft. Dabei könnte der Klassenverband erhalten bleiben und damit das längere gemeinsame Lernen gefördert werden. „Es würde den Eltern in Zweifelsfällen erleichtert, eine Entscheidung über den Bildungsweg ihrer Kinder zu fällen.“

Von Ekkehard Schulreich