Neuer Bürgermeister für Frohburg: Auszählung zieht sich

Frohburg

Der Wahl-Krimi in Frohburg lag nicht an Karsten Richter: Dass der Frankenhainer die Wahl gewinnt, steht kaum in Frage: Um das Amt des Frohburger Bürgermeisters bewirbt sich keine anderer außer ihm. Doch amtlich wurde das bis zum späten Sonntagabend nicht, weil die Auszählung der Bundestagswahl viel Zeit benötigte. Bei der Stimmabgabe stießen Wähler zudem in mehreren Lokalen überraschend auf Hürden: Die Zahl der Stimmzettel reichte nicht aus.

Zu wenig Stimmzettel

„Es stimmt, wir mussten Stimmzettel nachordern. Das haben wir, abgestimmt mit dem Kommunalamt des Landkreises, auch getan“, sagte Gemeindewahlleiterin Marion Schwurack. Offenbar habe die Zahl der Wähler in den betreffenden Wahllokalen höher gelegen als erwartet. Die Panne habe nicht dazu geführt, dass Wahlberechtigte nicht wählen konnten. Es habe lediglich eine Verzögerung gegeben.

Auszählung zieht sich bis weit in die Nacht

Viel Zeit forderte auch die Auszählung, nachdem die Wahllokale 18 Uhr geschlossen hatten. Zuerst wurde die Bundestagswahl ausgezählt. 21.30 Uhr zeichnete sich ab, dass wohl mehrere Stunden vergehen würden, ehe es ein vorläufiges Ergebnis der Frohburger Bürgermeister-Wahl geben würde. 23.15 Uhr bestätigte die Gemeindewahlleiterin, man brauche noch Zeit, zähle aber weiter.

Karsten Richter hat Verständnis

Karsten Richter, durchaus wahlerfahren, trägt es mit Langmut. „Das Auszählen ist eine Mammut-Aufgabe“, sagte er. Er gedulde sich auf das Ergebnis bis Montag. Wichtig ist dem 44-Jährigen, den die CDU nominierte, der aber über Parteigrenzen hinweg Unterstützung erfuhr, eine möglichst breite Zustimmung. Der Industriekaufmann und Verwaltungsfachwirt wurde 2001 Bürgermeister von Eulatal, einer 2009 mit Frohburg vereinigten Gemeinde. Damals war er einer der jüngsten Bürgermeister Sachsens. Zuletzt arbeitete er als Baubürgermeister der Großen Kreisstadt Borna. Diese Tätigkeit gibt er auf, um sich seinen neuen Frohburger Verpflichtungen zu widmen.

Wechsel an der Rathausspitze zum 1. Dezember

Amtsinhaber Wolfgang Hiensch (BuW) wurde im Sommer 1990 Bürgermeister der Wyhrastadt. Bei allen Wahlen seither wurde er bestätigt. Nur 2015 hatte er mit Richter einen Herausforderer, konnte sich aber mit 76,9 Prozent klar durchsetzen. Hiensch, der vor wenigen Tagen 65 Jahre alt wurde, gibt sein Amt nun zum 1. Dezember 2021 und damit wenige Monate vor dem Ende der Legislaturperiode auf – aus persönlichen Gründen.

Zum 31. Dezember 2020 lebten in Frohburg 12 420 Menschen. Mehr als zwei Drittel sind in den 32 Dörfern zu Hause, knapp 4000 in der Kernstadt Frohburg. Etwas über 10 000 von ihnen waren wahlberechtigt.

Von Ekkehard Schulreich