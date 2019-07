Geithain

Konstituiert hat sich am Dienstagabend der neu gewählte Stadtrat von Geithain. Die Unabhängige Wählervereinigung Geithain (UWG), die mit Frank Rudolph seit 2015 den Bürgermeister stellt, bildet mit ihren fünf Sitzen die stärkste Fraktion. Sie löst die CDU ab, die auf nur noch drei Mandate kommt. Mit ebenfalls drei Sitzen sind die Wählervereinigung Narsdorf-Ossa-Rathendorf und die Freie Liste Geithain vertreten. Die Linke und die Wählervereinigung zur Wahrung von Vereinsinteressen (WVWV) haben je zwei Vertreter im Kommunalparlament. Diese veränderte Gewichtung im Vergleich zur letzten Legislaturperiode haben Auswirkungen, wenn es um die Neubesetzung des Verwaltungsausschusses und des Technischen Ausschusses geht. Beide beschließenden Gremien verfügen über sieben Mitglieder plus Bürgermeister.

UWG verzichtet zugunsten kleiner Fraktionen

Frank Rudolph, der die neuen Mitglieder des Stadtparlamentes auf ihr Ehrenamt verpflichtete, widmete sich danach der Ausschuss-Problematik. „Die UWG ist bereit, die beiden Ausschüsse nur mit je zwei unserer Stadträte zu besetzen“, sagte er. Sie verzichte jeweils auf die dritten Sitze. Damit werde es möglich, dass jede der Fraktionen in beiden Gremien mitarbeiten kann. Anderenfalls müssten sich die beiden kleinsten – Linke und WVWV – die Mitarbeit im Verwaltungs- und im Technischen Ausschuss quasi teilen. Der Bürgermeister forderte die Stadträte auf, den Vorschlag zu überdenken und bis 2. August die Fraktionen zu etablieren. „Sobald eine Fraktion widerspricht, wird es zur Besetzung der Ausschüsse eine Wahl geben.“

Vorschläge erwartet Rudolph zudem für die Funktionen des ersten und zweiten Stellvertreters des Bürgermeisters und für die Besetzung des Kultur- und Sozialausschusses. Der tagt nur unregelmäßig, hat lediglich beratende Funktion und zählt maximal fünf Abgeordnete. Neu zu benennen sind außerdem Vertreter für den Stadt-Feuerwehrausschuss und für den Abwasserzweckverband Wyhratal.

Thomas Lang verzichtet auf Mandat

Auf der Sitzung, die nur wenige Minuten dauerte, wurde ein einziger Beschluss gefasst. Bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung stimmte der Rat dem Antrag von Thomas Lang (Linke) zu, sein Mandat nicht anzunehmen. Lang begründete den Verzicht damit, sich stattdessen intensiv um die Belange des Tierpark-Vereins kümmern zu wollen und dessen Zukunft sichern zu helfen. Als Nachrückerin soll statt seiner Anett Voigt ins Parlament einziehen.

Der Stadtrat trifft sich am 20. August, 18 Uhr, zu seiner nächsten Sitzung. Am Beginn steht – wie bisher und künftig Usus – eine Fragestunde für die Einwohner. Die Zusammenkünfte finden üblicherweise an jedem dritten Dienstag im Monat statt. Der Technische Ausschuss tagt am ersten, der Verwaltungsausschuss am zweiten Dienstag.

Von Ekkehard Schulreich