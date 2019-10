Neuer Jugendclub eröffnet in Frankenhain

Frohburg/Frankenhain

Der Frankenhainer Jugendclub meldet sich zurück: Der neu gestalteten Raum im Vereinshaus wurde jetzt offiziell eingeweiht. Er erstrahlt in bunten, hellen Farben. Die Möbel sind aus Paletten gefertigt. Ab sofort ist der Treff jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Er wird durch die Stadt Frohburg betrieben und durch zwei ehrenamtliche Mitarbeiter betreut. Für den 9. November ist eine Veranstaltung der besonderen Art angekündigt.

Unterstützer sind immer willkommen

„Wer Lust und Zeit hat, ist in der Dorfgemeinschaft Frankenhain gern gesehen. Da der Jugendclub wachsen und sich modernisieren möchte, wird er weiterhin auf Hilfe angewiesen sein“, sagt Robert Werrmann vom Vorstand des Vereins Dorfgemeinschaft, der das Vereinshaus bewirtschaftet und hier das Dorfleben bereichernde Aktivitäten bündelt. Wer den Club materiell oder finanziell unterstützen wolle, sei gern gesehen und könne sich beim Verein melden.

Zu den Gästen der kleinen Eröffnungsfeier zählten Yvonne Jahn-Pöhlmann von der Stadtverwaltung, Katrin Kühn vom durch die Kindervereinigung Leipzig betriebenen Freizeittreff Frohburg, Projektleiterin Franziska Mascheck, Robert Werrmann, engagierte Mitglieder der Dorfgemeinschaft, zahlreiche Eltern und natürlich Jugendliche, die sich maßgeblich einbrachten und die sich hier künftig treffen werden.

Die Stadt Frohburg half im vergangenen Jahr, Projekte des Jugendclubs zu finanzieren. Wichtiger Partner war und ist zudem die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung.

Programme der Kinder- und Jugendstiftung motivieren

Die Stiftung will junge Menschen motivieren und befähigen, sich einzubringen und etwas zu gestalten. Sie hat dafür mehrere Programme aufgelegt. Für Frankenhain relevant sind „Hoch vom Sofa“ und „Jugend bewegt Kommune“. Für beide wirkt Franziska Maschek als Projektbegleiterin im Landkreis Leipzig, aktuell in Böhlen, Brandis und Frankenhain. „In vielen kleinen Orten haben wir Jugendbeteiligungsprozesse anregen können. Sie wirken sich langfristig auf die Bindung und Rückkehr der Jugendlichen aus und bringen viele neue Ideen ein.“ Entscheidend sei, dass Vereine und die Kommune solche Bestrebungen unterstützten.

Jonas Zimmermann als Sprecher der Jugendlichen dankte mehreren regionalen Unternehmen, die Baustoffe für die Herrichtung des Raums zur Verfügung stellen, aber auch Eltern, die in ihrer Freizeit Hand anlegten, um gemeinsam mit ihren Kindern Neues zu schaffen. Namentlicher Dank ging an die Eltern Cindy Pieper und Rico Schneider und an Paul Schneider als einen der führenden Verantwortlichen.

Mehr zur Deutschen Kinder- und Jugendstiftung unter www.dkjs.de/themen/alle-programme/stark-im-land

Von Ekkehard Schulreich