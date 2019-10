Neuer Verein in Schönau zeigt Kindern den Öko-Landbau

Frohburg/Schönau

Am Rande von Schönau erstreckt sich ein rund fünf Hektar großer Garten. Manch penibler Kleingärtner würde bei dessen Anblick womöglich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, doch für Richard Veit ist es der Gemüsegarten schlechthin. Hier hat er vor drei Jahren begonnen, seine Ideen vom ökologischen Gemüseanbau zu verwirklichen.

Der 30-jährige hatte seinen Heimatort für rund ein Jahrzehnt verlassen, hat in Mecklenburg-Vorpommern Landwirt gelernt und später an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde ( Brandenburg) Ökolandbau und Vermarktung studiert.

Unkräuter wachsen beim Ökogemüsebauer in Schönau

Und beim Ökogemüsebauer dürfen eben auch die Unkräuter wachsen, an deren letzten Blüten sich jetzt im Herbst noch die Insekten laben können. Gemüse gibt es trotzdem reichlich. Rund 40 verschiedene Kulturen, schätzt Richard Veit, und versucht eine unvollständige Aufzählung:

18 Sorten Tomaten, 15 Sorten Kartoffeln, Paprika, Auberginen, verschiedene Salate, Zucchini, Schwarzwurzel, Wurzelpetersilie, dazu Kürbisse und Mais. Was gerade geerntet werden kann, packt der Schönauer in Gemüsekisten, die er nach dem Prinzip der „solidarischen Landwirtschaft“ an Abonnenten verkauft. Die hat immer den gleichen Preis, im Sommer ist der Wert des Inhalts größer, im Herbst und Winter kleiner.

15 Kisten verkauft er derzeit. Es gibt eine Warteliste, aber mehr schafft er noch nicht, denn noch ist der Gemüseanbau im Ökogarten ein Nebenjob. Hauptberuflich arbeitet Veit im Milchviehbetrieb in Dittmansdorf.

Verein „Der krumme Damm“ will Kindern Landwirtschaft erklären

Seit Kurzem existiert rund um den Ökogarten auch noch ein Verein. Der heißt: „Der krumme Damm“ wie der Garten selbst und will vor allem Kinder einladen, ökologische Landwirtschaft kennen zu lernen. Gegründet haben ihn Richard Veit, dessen Freundin Christine Kröhnert und einige Freunde und Bekannte.

Die 37-Jährige ist Grundschullehrerin, hat Spiel- und Lern-Design studiert. Sie gibt unter anderem Workshops zur Landwirtschaft in Schulen. Der Verein lädt Kinder jetzt direkt in den Garten ein, wo es viel zu lernen und zu entdecken gibt.

Richard Veit zeigt einen Maiskolben, dessen Körner farbig sind. Quelle: André Neumann

Eberraute ist ein Kraut, das nach Cola riecht

Zum Beispiel, wie Gemüse wächst, wie man es verarbeiten kann oder „wie ein Huhn ein Ei legt“, erklärt Christine Kröhnert. Und es gibt Verblüffendes im „Krummen Damm“. Etwa ein Kraut, das Eberraute heißt und nach Cola riecht, aus dem man unter anderem tatsächlich ein Getränk machen kann. Oder farbigen Mais für Popcorn, wie es das in keinem Kino gibt.

Wer jetzt neugierig geworden ist, für den hat der „Krumme Damm“ ein Ferienangebot parat. Vom 21. bis zum 25. Oktober gibt es für sieben bis 14 Jahre alte Kinder ein Garten-Abenteuer. Täglich 8 bis 15 Uhr lernen die Kids den Garten kennen, kochen Essen am Lagerfeuer, können spielen, basteln und entspannen. Die Adresse für die Anmeldung lautet: gartenwerkstatt@posteo.net.

Von André Neumann