Neues Buch und Schoko-Täfelchen zum Kur-Jubiläum in Bad Lausick

Bad Lausick

Bad Lausick zum Blättern und Schmökern – und Bad Lausick, das auf der Zunge zergeht: Beides offeriert die Kur GmbH pünktlich zum Jubiläum „200 Jahre Kur“. Das große Feiern am ersten Juni-Wochenende wurde Pandemie-bedingt abgesagt. Das neue Bad-Lausick-Buch indes liegt wie geplant gedruckt vor. Die ersten Kartons mit Zartbitter-Täfelchen aus belgischer Schokolade, bedruckt mit Kurstadt-Motiven, sind ausgeliefert. Doch noch darf die Kur- und Tourist-Information am Markt nicht wieder öffnen.

Bad Lausick schmeckt: Diese Schokoladen-Täfelchen mit Kurstadt-Motiven wurden eigens für das Jubiläum kreiert. Quelle: LVZ

Historie und Gegenwart unterhaltsam verknüpft

„Dass mein letztes Arbeitsjahr so außergewöhnlich verläuft, habe ich mir nicht erträumt“, sagt Henry Heibutzki, Geschäftsführer der Kur GmbH. Zwar habe er in den Lockdown-Monaten zu tun, doch es fehlten die Kurgäste, die unmittelbaren Kontakte – und es sei bitter, dass die Stadt das wichtige Kur-Jubiläum auf 2022 habe verschieben müssen. Heibutzki, der Anfang der neunziger Jahre die Neustrukturierung des Kurbetriebs nach dem Ende des staatlichen Heilbades mit vorantrieb, zieht sich altersbedingt in wenigen Wochen aus den Berufsleben zurück. Als Mitglied des Geschichtsvereins Bad Lausick brachte er sich maßgeblich in die Erarbeitung des neuen Buches „Bad Lausick – damals und heute“ ein. Ein Buch, das fotografisch historische und zeitgenössische Motive gegenüberstellt, das einen unterhaltsamen Exkurs in die Entwicklung der Stadt unternimmt und die elf Ortsteile nicht ausspart.

Neues Buch ist jetzt zu haben

„Reich an Geschichte und Geschichten lässt es sich hier sehr gut leben“, formuliert es Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) in seinem Vorwort. Und macht damit klar, dass Kurgäste wie Einheimische gleichermaßen Adressaten dieses Buches sind. Gedruckt in einer Auflage von 1000 Exemplaren, ist es ab sofort im Rewe-Markt, in der Park-Apotheke, bei Naturatheke, in der Steinbacher Töpferei und in den Kliniken zu haben – und selbstredend in der Tourist-Information, sobald die wieder öffnen darf.

Das neue Buch zeigt vor allem auch die Entwicklungen, die Bad Lausick seit 1990 mit dem Bau moderner Kliniken, dem Kur- und Freizeitbad „Riff“, dem „Schmetterling“, dem „Riff-Resort“ und vielen anderen Investitionen genommen hat. Es rundet ab, was es an illustrierten Publikationen über die Kurstadt bereits gibt: die beiden Bände „Erinnerung in Bildern“, die die Zeit bis 1990 erfassen; den Band, der an der Jahrtausendwende erschien; ein Buch im Taschenformat; den Sax-Reiseführer. Auch diese Bücher sind noch zu haben.

Von Ekkehard Schulreich