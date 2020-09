Neues Fahrzeug für die Tautenhainer Wehr

Frohburg/Tautenhain

Kameraden zahlreicher Freiwilliger Feuerwehren hatten sich die Tautenhainer Feuerwehrleute am Dienstagabend eingeladen, um ihr neues Fahrzeug endlich offiziell in Dienst zu stellen. Wie wichtig schlagkräftige Wehren sind, im selben Augenblick deutlich: Die Alarmmelder der Frohburger signalisierten: Brand im Frohburger Wolfslückenweg. Sie schalteten das Blaulicht ein. Die Übergabe des TSF-W fand deshalb ohne die Frohburger Kameraden statt.

TSF-W – das Kürzel steht für ein Tragkraftspritzen-Fahrzeug, das für die sofortige Bekämpfung eines Brandes Wasser an Bord hat. „Das hat sich bewährt, denn wir hatten mit dem Fahrzeug bereits zwei Einsätze. Einer war ein Böschungsbrand an der Bahnstrecke“, sagte der Tautenhainer Wehrleiter Robert Henzold. Das TSF sei nicht nur schneller als der W 50 aus DDR-Produktion, sondern auch geländegängig. Das sei wichtig bei einer Wehr auf dem Land. In der Kabine haben sechs Kameraden Platz. Die Atemschutz-Geräteträger haben jetzt die Chance, bereits während der Fahrt zum Einsatzort ihre lebensrettende Technik anzulegen.

Das neue Fahrzeug hat alles an Bord, was die Tautenhainer im Einsatz benötigen. Quelle: Ekkehard Schulreich

Keine Frage also, dass die 38 Tautenhainer Ehrenamtlichen – 20 gehören zur aktiven Truppe – das neue TSF als Gewinn betrachten. Nicht nur mit Blick auf Einsätze, so Henzold: „Mit so einer Technik zieht man auch junge Leute an.“ Und die brauche man. Aktuell sind die Tautenhainer dabei, ihre Jugendwehr zu reaktivieren. Ein erster Elternabend fand vor wenigen Tagen statt. Am 10. Oktober erwarten Marcel Peters und Mike Meisel ihre Schützlinge zu einem ersten gemeinsamen Dienst.

„Ich hoffe, dass irgendwann die Wünsche erfüllt sind“, sagte Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) mit Verweis auf die Tautenhainer Fahrzeug-Investition, der demnächst noch eine für die Wehr in Kohren-Sahlis folgt. Ein Wunsch, der – das weiß er selbst – Illusion sein muss. Umso mehr zollte er den Tautenhainern Anerkennung für ihre ehrenamtliche Arbeit, die sich nicht nur auf das Kerngeschäft des Rettens und Helfens beschränkt, sondern die auch an der herausgeputzten Immobilie des Depots deutlich wird. In vielen Stunden Freizeit rüsteten die Kameraden zudem einen alten Schlauchwagen um, unterstützt durch die Kommune und das Unternehmen Böse & Steinbach. Den führt künftig das TSF mit, wenn etwa nach der Beseitigung einer Ölspur verschmutzte Gerätschaften zu transportieren sind. Das TSF kostete 140 000 Euro. 94 000 Euro sind Fördermittel des Landes Sachsen.

