Böhlen

100 PS unter der Haube, 120 Liter Super Benzin im Tank und 1300 Kilometer Reichweite. Und das für einen Preis von rund 150 000 Euro. Wer glaubt, die Rede ist von einem Auto mit allem Drum und Dran, irrt. Denn diese Daten gehören zu einem Ultraleichtflugzeug EuroStar SLW-Sport. Und dieser wiederum ist das sprichwörtliche neue Pferd im Stall des Fliegerclubs Böhlen.

Schon lange hatte sich der Verein mit dem Gedanken getragen, ein neues Flugzeug zu kaufen. „Wir wollen ja nicht mehr mit einer Dampfmaschine fliegen, sondern uns stetig weiterentwickeln und auf dem aktuellen Stand der Technik bleiben“, begründet Vereinsvorsitzender Andreas Möbius die Neuanschaffung. Hinzu komme die Tatsache, dass der Verein immer mehr Zulauf habe und die Zahl der Flugschüler von Jahr zu Jahr steige. „Selbst Berufspiloten kommen mittlerweile zu uns, um auch in ihrer Freizeit zu fliegen“, sagt er. Weshalb der Verein mittlerweile auf mehr als 70 Mitglieder angewachsen sei.

Zunächst werden die Fluglehrer auf den Neuzugang geschult

Im Februar erst hatte Möbius den technischen Neuzugang in Kamenz abgeholt und selbst nach Böhlen geflogen. „Waren wir früher mit 80 PS unterwegs, sind es jetzt 100“, sagt er. Darüber hinaus sei der EuroStar SLW-Sport wesentlich aerodynamischer, weil die Tragflächen nicht mit Stoff überzogen seien, der wiederum für einen hohen Widerstand sorge, sondern mit Blech.

Die Anschaffung – ein Traum bereits der vergangenen Jahre – konnte vor allem realisiert werden, weil viele Mitglieder hinter dem Projekt standen und sich dafür engagiert hatten. „Wir haben über Jahre hinweg darauf gespart“, macht Anja Thamm deutlich. Die Fluglehrerin war eine der ersten, die den Neuzugang in die Luft bringen durften. Kein Wunder, schließlich sind es die Fluglehrer, die als erste auf den EuroStar umgeschult werden, danach folgen peu à peu die Vereinsmitglieder. „Die Umschulung braucht es auch“, macht Thamm deutlich, schließlich sei der EuroStar komplett digital und mit 270 Kilometer in der Stunde auch schneller als das Ultraleichtflugzeug C42 unterwegs.

Tag der offenen Tür am Pfingstwochenende

Auch die Flugschüler sollen künftig mit der Neuerwerbung fliegen. „Und was die Flugschüler betrifft, können wir uns derzeit kaum retten“, betont Möbius. Immer mehr Interessenten wollten Freizeitpilot werden, darunter auch einige Jugendliche.

Die Fragen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und wie die Flugausbildung abläuft, werden am Pfingstwochenende Anfang Juni beantwortet. Am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr lädt der Fliegerclub zu Tagen der offenen Türen ein, lässt die Besucher den EuroStar unter die Lupe nehmen, gewährt Einblicke in die Flugzeughallen und bietet Rundflüge über das Neuseenland an.

Dresdner will mit Fallschirm aus Heißluftballon springen

Mit dem Pfingstwochenende auf dem Flugplatz ist es damit aber weitem nicht getan. Vielmehr gibt es noch andere spektakuläre Vorhaben. „Geplant und angemeldet sind zwei Hochzeiten bei uns“, erzählt Möbius. Eine davon sei eine Biker-Hochzeit, das Paar wolle nicht zwingend in den siebten Himmel fliegen, habe sich aber einen besonderen Ort für das Ja-Wort gewünscht.

Darüber hinaus hegt laut des Vereinsvorsitzenden ein Dresdner eine ungewöhnliche Idee. Dieser wolle aus einem Heißluftballon heraus einen Fallschirmsprung wagen und dann auf dem Böhlener Flugplatz landen. Einen Termin dafür gebe es zwar noch nicht, allerdings habe die Idee schon konkrete Formen angenommen. Was hingegen terminlich schon feststeht, ist die Teilnahme des Fliegerclubs am Zwenkauer Laurentiusfest vom 5. bis 7. Juli. Besucher des dortigen Waldbades könnten sich per Shuttle zum Flugplatz bringen lassen und sich über den Verein informieren. Auch ein Drachenfest im Oktober ist wieder in der Planung.

Von Julia Tonne