Neues Impfzentrum in Geithain: Corona-Piks auch Silvester und Neujahr

Geithain

Egal ob Booster, Erst- oder Zweitimpfung: Im Geithainer Kinder- und Jugendhaus Rosental ist all das ab sofort an sechs Tagen in der Woche zu haben. Das neu eingerichtete Impfzentrum im Süden des Leipziger Landes öffnete am Montag nach Weihnachten, 9 Uhr.

Der Andrang war von der ersten Stunde an erheblich. Interessenten kamen nicht nur aus Geithain und den umliegenden Orten. Sie nahmen zum Teil weitere Wege in Kauf, etwa aus Mittelsachsen. Dabei waren aber auch Dresdner und Berliner, deren Wurzeln in der Region liegen.

Manja Walther impft. Unterstützt wird sie im Hintergrund von Peter Kreisel. Quelle: Jens Paul Taubert

Freie Tage nach Weihnachten gleich genutzt

„Ich habe im Internet geschaut, wo nach den Feiertagen Impfen angeboten wird“, sagte Nicole Roschütz-Hälsig aus Penig. Da sie als Zahnarzt-Helferin arbeitet, sei es ihr wichtig, so schnell wie möglich den Booster zu bekommen. Bei ihrem Hausarzt hätte sie erst Ende Januar eine Chance gehabt. Die Schaffung einer neuen Impfstelle in Geithain kam ihr da zupass.

Das Geithainer Angebot nannte Sandra Dottermusch aus dem zu Frohburg gehörenden Frauendorf „eine gute Sache“. Kurzfristig habe sie im Netz den Booster-Termin buchen können. Das spare Zeit und weite Wege. Der Geithainer Peter Bittenbinder hatte bereits bei seiner Hausärztin in Lunzenau einen Termin vereinbart, allerdings erst für Januar. Via Zeitung erfuhr er vom neuen Impfzentrum – und disponierte kurzentschlossen um.

Annette Potratz (hinten) arbeitet am Empfang, assistiert von Evelyn Kubera. Quelle: Jens Paul Taubert

Impfung vom gestrichenen Termin nachgeholt

Lutz Graichen aus Geithain wollte sich ursprünglich am 10. Dezember im Bürgerhaus impfen lassen. Doch das mobile Impfteam, das am 9. und 10. Dezember vor Ort sein sollte, musste aus personellen Gründen den zweiten Tag streichen. „Das war ein ziemliches Wirrwarr für mich, denn dieser Freitag hätte mir gut gepasst“, sagte Graichen. Nun holte er das Versäumte im Rosental nach.

Medizinisches und Verwaltungspersonal

„Schon vor Weihnachten sahen wir, dass die Termin-Buchungen hochgingen“, sagte Rico Bohne vom Geithainer Deutschen Roten Kreuz, der das Impfzentrum im Rosental leitet. Der Andrang am ersten Tag „könnte noch höher sein, aber für uns ist es gut so, dass sich alle einarbeiten können“. Neben den beiden Impfteams, die von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen gestellt werden, kümmert sich ein Team von 15 Frauen und Männern in Voll- und Teilzeit oder als Mini-Jobber um das Administrative, darunter zwei Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung und Studenten.

Geimpft wird auch zu Silvester und Neujahr

Das Zentrum läuft in Regie des DRK-Kreisverbandes Leipzig-Land, unterstützt vom Geithainer Kreisverband. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt klappt. Die Räume wurden so hergerichtet, wie wir sie brauchen“, so Bohne. Erst einmal 2000 Dosen Impfstoff seien bevorratet: Biontech, Moderna, Johnson & Johnson.

Geimpft wird montags bis sonnabends von 9 bis 17 Uhr. „Wir impfen auch Silvester von 9 bis 12 Uhr und zu Neujahr von 12 bis 16 Uhr.“ Wer dann komme, sollte – sagte er augenzwinkernd – selbstverständlich nüchtern sein.

Rico Bohne (Mitte), Leiter des Impfzentrums, im Gespräch mit Heidrun Naumann, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Geithain, und Landrat Henry Graichen. Quelle: DRK

Landrat: Wichtiges Angebot für den Süden

„Ich denke, das Angebot hier wird gut angenommen“, meinte Evelyne Lorenz vom DRK Leipzig-Land in Zwenkau. Üblicherweise ist sie im Impfzentrum Markkleeberg tätig. Am Montag unterwies sie das Personal in Geithain in die technischen Abläufe.

Über den Start informierte sich am Vormittag Landrat Henry Graichen (CDU). „Eine gute Sache, denn so gelingt es uns besser, den Süden des Landkreises abzudecken“, sagte er. Bisher schaffe man in den Zentren in Markkleeberg und Wurzen, in den Kliniken Borna und Grimma und dank des mobilen Teams rund 10 000 Impfungen pro Woche. Jetzt könne man mit Geithain um 2000 Impfungen aufstocken.

Ganz bewusst werden in Geithain auch Impfungen für Menschen aus Nachbarregionen angeboten, so der Landrat. Trotz der nun fünf festen Impfzentren bleibe ein Team weiterhin mobil im Einsatz, um in vielen Kommunen einzelne Termine anbieten zu können – etwa in Frohburg. Das sei wichtig vor allem für jene, so Graichen, „die gar nicht mobil sind“.

Termine gibt es online – Ausnahmen möglich

Termine für das Geithainer Impfzentrum lassen sich online über die zentrale Terminvergabe buchen. Darüber hinaus sei man bestrebt, Einzelne auch ohne einen solchen Termin zu immunisieren, so Rico Bohne: „Wer keinen Computer hat oder mit der Online-Buchung überhaupt nicht zurechtkommt, den nehmen wir auch dran. Weggeschickt wird keiner. Aber es kann sein, dass derjenige dann ein paar Minuten warten muss.“

Was am Starttag noch nicht funktionierte, das war die Erstellung der Impfzertifikate: „Da gab es ein technisches Problem, das zu lösen nicht in unseren Händen lag. Aber wir hoffen, dass das schon ab Dienstag funktioniert.“

Terminbuchung: https://sachsen.impfterminvergabe.de

Von Ekkehard Schulreich