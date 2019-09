Bad Lausick

Albertbrunnen, Freilichtbühne „Schmetterling“, das Bad Lausicker Rathaus – und das in satten Farben: Wer am Bahnhof der Kurstadt in den oder aus dem Zug steigt, dessen Blick fällt auf eine Reihe von Stromkästen, die zu Kunstwerken wurden. Die besondere Freiluft-Galerie in der Stadt, die Jugendliche im vergang...