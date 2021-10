Nicht nur Fußballer wollen ihn im Frohburger Rathaus sehen

Frohburg

Bei der Wahl des neuen Frohburger Bürgermeisters holte ein Mann ein starkes Ergebnis, den keiner auf dem Schirm hatte – und auch gar nicht haben konnte. Denn es gab mit dem Frankenhainer Karsten Richter (CDU) exakt einen nominierten Kandidaten. In solchen Fällen sieht die Wahlordnung eine Leerzeile vor, in die Wähler einen anderen Vorschlag eintragen können. 99 Namen tauchten dort auf. Spranger erhielt außer der Reihe die meisten. Die LVZ sprach mit dem 32-Jährigen, der in Streitwald aufwuchs. Seit 1996 kickt er für Einheit Frohburg.

„Darauf kann jeder stolz sein“

Bei der Wahl des neuen Frohburger Bürgermeisters wurden Sie Zweiter. Sie errangen bei etwas mehr als 10 000 Wahlberechtigten immerhin 89 Stimmen – obwohl Sie gar nicht auf dem Wahlzettel standen. Hat Sie das überrascht?

Tatsächlich war die einzige Überraschung die Anzahl der Stimmen. Ich wusste schon lange, dass mich einige Leute aus dem Freundes- und Bekanntenkreis auf den Zettel scheiben wollten. Es gab mehrere andere, die um die zehn Stimmen bekommen haben. Das ist ein Ausdruck von Vertrauen und vom Glauben an die Kompetenz der gewählten Person. Darauf kann jeder stolz sein – und das bin ich ehrlich gesagt auch. Eine große Wahlparty habe ich aber trotzdem nicht geschmissen.

André Spranger ist Präsident des BSV Einheit Frohburg. Quelle: privat

Es braucht größere Erfahrung

Sie arbeiten seit fast anderthalb Jahrzehnten im Frohburger Rathaus. Das wäre doch eine passable Grundlage, um einmal alle Fäden in der Stadtverwaltung in die Hand zu nehmen - oder?

Im Arbeitsalltag bin ich seit einem Jahr für die Sportstätten und den Großteil der kommunalen Versicherungen zuständig. Zuvor war ich sieben Jahre im Meldeamt und bin daher den meisten Frohburger Bürgern kein Unbekannter. Eine Grundlage wäre es vielleicht, aber mehr sicherlich nicht. Um alle Fäden in die Hand zu nehmen, bräuchte man noch deutlich mehr Wissen in anderen Gebieten, und da sehe ich bei mir vorerst noch Defizite.

Bekannter - und das über Frohburg hinaus - sind Sie aber sich als soeben wiedergewählter Präsident des BSV Einheit. Waren es vor allem die Fußballer, die Ihren Namen in die freie Zeile des Stimmzettels eintrugen?

Der aufmerksame Leser des LVZ Lokalsportteils dürfte meinen Namen in Regelmäßigkeit wiederfinden - als aktiver Spieler auf dem Rasen oder in der Funktion des Vereinsoberhauptes. Von wem genau die 89 Stimmen kamen, weiß ich nicht. Mit Sicherheit stammen viele davon aus den Reihen der Fußballer. Als bekannt wurde, dass Wolfgang Hiensch seine Amtszeit bereits dieses Jahr beendet, wurde ich unabhängig vom Fußball von mehreren Seiten mehr oder weniger ernsthaft darauf angesprochen, ob ich mich denn nicht zur Wahl stellen will.

Auf dem Rasen plötzlich „Bürgermeister“

Welche Reaktionen gab es aus dem Freundes- und dem Kollegenkreis auf dieses starke Ergebnis?

Nur positive Reaktionen. Scherzhaft wurde ich im ersten Ligaspiel nach der Wahl auch gleich „Bürgermeister“ gerufen. Von den Kollegen kamen auch einige Glückwünsche, teilweise direkt am Wahlabend, da ich selbst bis nachts im Rathaus tätig war. Ich kann das alles richtig einordnen und nehme es mit Humor. Der zweite Platz bei der Bürgermeisterwahl 2021 wird wohl auch aufgrund der über 6300 Stimmen Rückstand eher nicht im Lebenslauf auftauchen.

Also kein Anstoß, es vielleicht in sieben Jahren direkt zu versuchen, Frohburger Bürgermeister zu werden?

Es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass eine Kandidatur nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt wäre. Stand jetzt würde ich mir das aber nicht zwingend auf die Fahne schreiben. In den nächsten sieben Jahren kann und wird viel passieren. Wie viel Arbeit der Posten als Bürgermeister mit sich bringt, sehe ich täglich. Das darf man nicht unterschätzen. Dagegen ist meine aktuelle 40-Stunden-Woche fast wie Urlaub. Um es mit den Worten von Franz Beckenbauer zu sagen: Schau’n mer mal!

Von Ekkehard Schulreich