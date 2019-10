Niedergräfenhain: Große Kaninchen-Schau zum 100-Jährigen Vereinsjubiläum

Geithain/Niedergräfenhain

Seit einem Jahrhundert gehört die organisierte Kaninchenzucht zu Niedergräfenhain. Generationen widmeten sich schon diesem Hobby. In seinen besten Jahren zählte der Verein mehr als 50 Mitstreiter. Heute sind 14 aktiv, darunter zwei Jugendliche.

Das 100-jährige Jubiläum ist am 19. und 20. Oktober Anlass für eine Ausstellung in der Heros-Baumschule. Auf ihr sind 415 Tiere in 55 Rassen und Farbenschlägen zu sehen – „so viele wie noch nie“, sagt Vereinschef Steffen Dietze: „Sonst sind es um die 300.“ Verbunden ist die Ausstellung mit der Kreisschau des Kreisverbandes Borna/Geithain.

Der Rassekaninchenzüchterverein Niedergräfenhain heute. Quelle: privat

Reiner Bernecker brachte Verein über die Wende

Dietzes Urgroßvater war 1919 Gründungsmitglied des Vereins. Von ihm wurde die Leidenschaft in der Familie weitergereicht. Steffen Dietze kann 2020 auf sein 50-jähriges Engagement zurückblicken; Sohn Sebastian, mit dem er auf Ausstellungen eine Zuchtgemeinschaft bildet, ist seit zwei Jahrzehnten dabei und seit 2014 erster Zuchtrichter des Vereins.

Dietzes Vorgänger Reiner Bernecker, der von 1981 bis 2008 den Verein leitete, hat maßgeblichen Anteil daran, dass der Verein nach der Wende bald wieder in ein ruhiges Fahrwasser zurück fand: „Er hat ihn durch komplizierte Zeiten gebracht und Recht gehabt mit seinem Optimismus.“ Zu einer Festveranstaltung am Vorabend sind befreundete Vereine, der Landesvorstand, der Geithainer Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) eingeladen.

Tombola-Preis war ein Kaffee-Service

Die Geschichte der Niedergräfenhainer Kaninchenzucht wird während der Schau in einer Traditionsecke erzählt. Bestückt ist sie mit historischen Dokumenten und Fotografien, mit Pokalen und Preisen. Dass Letztere einst nicht nur einen ideellen, sondern auch einen praktischen Wert besaßen, zeigt etwa ein Kaffee-Service. Die Entwicklung des Vereins ist dank der Recherchen von Ortschronist Kurt Dathe ausführlich belegt; der hatte zum 60-jährigen Bestehen eine Chronik verfasst.

Erinnerungen steuert auch Niedergräfenhains älteste Einwohnerin Ilse Graf (93) bei, deren Vater im Verein war: „Bei einer Tombola habe ich mal einen kleinen Koffer gewonnen.“ Nicht zu vergessen: Es ging nicht allein um die Kaninchenzucht. Seit 1964 organisierten die Mitglieder des Vereins Faschingsvergnügen im Gasthof, sagt Steffen Dietze: „Da sind auch viele Geithainer zu uns raus gekommen.“ Und in den zwanziger und dreißiger Jahren gehörten Kinderfeste für das Dorf zum Programm.

Zuchterfolge auf Bundesebene

„Dass der Verein 1970 eine Jugendgruppe gründete, war die beste Idee“, blickt der Vereinschef zurück. Die Acht von damals, zu denen er selbst gehörte, gingen erfolgreich ihren Weg; einer, Michael Dathe, leitet heute den Frankenhainer Verein und erhielt zahlreiche, auch internationale Preise. Steffen und Sebastian Dietze wurden 2015 in Kassel deutsche Vizemeister. Gemeinsam mit Frank Voigt wollen sie im Dezember auf der Bundesschau ausstellen.

Mobile Saftpresse kommt nach Niedergräfenhain

Die Ausstellung in der Halle „Haus Altenburg“ ist am 19. Oktober von 9 bis 17 Uhr, am 20. Oktober von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Es gibt eine Tombola, einen Tierverkauf und Gastronomie. Die Baumschule, die den Verein seit Jahren unterstützt, ist an beiden Tagen geöffnet. Zudem macht das Abbl-Most-Taxi aus Greifenhain an beiden Tagen ab 9 Uhr Station, um aus dem Obst der Niedergräfenhainer und der Gäste Saft zu pressen und luftdicht abzufüllen.

Von Ekkehard Schulreich