Geithain

Eine junge Frau wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 7 nahe Geithain schwer verletzt: Die 21-jährige war am frühen Donnerstag, 6 Uhr, mit ihrem VW Golf auf der B 7 von der Autobahn 72 her unterwegs, als ihr Wagen kurz vor dem Ortseingang von Niedergräfenhain am Ende einer Gefällestrecke nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte.

Unfallursache ist unklar

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte und brachte sie in ein Krankenhaus. Die Geithainer Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz, um die Retter zu unterstützen und den Unfallwagen zu sichern. Warum der VW verunfallte, ist laut Polizei noch unklar. Die Frau sei aber allein beteiligt gewesen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Von es