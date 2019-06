Geithain

Austoben, herumtollen, Eis essen, die Hüpfburg belagern: In der Niedergräfenhain konnten die Kinder einen unvergesslichen Kindertag erleben. Am Sonnabend hatte die Ortsfeuerwehr zur großen Feier eingeladen und nichts ausgelassen, was ein Muss ist. Selbst Kultur gehörte dazu.

Ein Herz für Kinder seit der Wende

„Das erste Juniwochenende ist bei uns im Kalender fest vorgemerkt“, erklärte Besucherin Lisa. Denn seit Jahren bereits organisiere die Feuerwehr die riesige Sause auf dem Sportplatz. Ortswehrleiter Heiko Schenkel präzisierte: „Seit der Wende stellen wir das hier auf die Beine“, sagte er und zeigte mit ausladender Geste auf das Gelände. Und in der Tat gab es alles, was Kinderherzen höher schlagen lässt. Vor allem die Hüpfburg war immer voll, und auch nebenan ging es nicht ohne Anstehen und Wartezeit. Heiß begehrt waren die Plätze in den Bällen, in denen sich die Knirpse übers Wasser bewegen konnten.

Entspannung nach dem Wettbewerb in Polenz

Allein das Team Westsachsen, bestehend aus dem Feuerwehrnachwuchs aus Geithain, Narsdorf, Ossa und Rathendorf war mit knapp 40 Mädchen und Jungen angerückt, um einen erfolgreichen Tag ausklingen zu lassen. Denn die Kinder und Jugendlichen hatten den Vormittag in Polenz verbracht und waren bei einem Feuerwehrwettbewerb gegen etliche Mannschaften aus dem Muldental angetreten. Vor allem in den zwei Disziplinen Löschangriff und Gruppenstafette konnten sie mehrere erste und zweite Plätze für sich verbuchen. „Und dann ist das Kinderfest hier doch der perfekte Ausklang“, begründete Jugendwart Sören Petzold den Besuch auf dem Sportplatz.

Pumuckl und Meister Ede auf der Bühne

Die Feuerwehr hatte sich allerdings nicht nur passiv um Angebote gekümmert, sondern sich auch aktiv eingebracht. Rund 15 Kameraden hatten ihre eigenen Schauspieltalente herausgekramt und das Märchenland auf der Bühne verewigt. Von Pumuckl und Meister Eder über Herr Fuchs und Frau Elster bis hin zu Pittiplatsch kam alles auf die Bühne, was Kinder – und Erwachsene – gleichermaßen begeisterte. Zuvor sorgte der Kindergarten „Die kleinen Hirten“ für Abwechslung auf der Bühne.

Die Kameraden der Feuerwehr brachten ein riesiges Märchenrepertoire auf die Bühne, hier Meister Eder, Meister Nadelöhr und Pumuckl. Quelle: Julia Tonne

Auch am Abend noch war mächtig was los. Verwundert hätte sich so manch Außenstehender die Augen gerieben, als sämtliche Kinder gemeinsam über den Sportplatz fegten und alle nur ein Ziel vor Augen hatten: ein kleines Ferkel. „Das Ferkelfangen gehört seit Jahren zum Kinderfest. Wer es fängt, kann es behalten“, erklärte der Ortswehrleiter. Und was der neue Besitzer mit dem Tier dann mache, sei ihm überlassen. Den Abschluss eines gelungenen Kindertages bildete dann ein Fackelumzug mit anschließendem Lagerfeuer. „Wenn die Feuerwehr zum Kinderfest ruft, ist ganz Niedergräfenhain auf den Beinen“, sagte Lisa. das Spektakel lasse sich niemand entgehen.

Von Julia Tonne