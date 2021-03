Niedersteinbacher sammeln Ideen für ihren Festplatz

Penig/Niedersteinbach

Ihr Dorf (noch) lebenswerter machen, das will eine Gruppe von Niedersteinbachern. Zu ihr zählen Mitglieder der Sportgemeinschaft, der Feuerwehr, der Kirchgemeinde, der Schützengilde und andere Einwohner des Peniger Ortsteils. Mit einer „Frühlingsinitiative in Niedersteinbach“ wollen sie der Corona-Starre etwas entgegen setzen. Kernpunkt ist die Gestaltung des Platzes, an dem die alte Schule stand. Aber es geht um mehr: um die Teilnahme am 11. Sächsischen Dorfwettbewerb und um die Gründung eines Dorfvereins.

Junges Dorf bündelt Energie und Ideen

„Wir Niedersteinbacher haben immer schon viel auf die Beine gestellt. Bei uns harmonieren Jung und Alt. Wir haben eine starke Jugend im Dorf, aber auch ganz viele Kinder“, sagt Marcel Tischer, engagiert im Sport und in der Feuerwehr und einer der Initiatoren. Seit das Gebäude, als Schule errichtet und zuletzt Kindergarten, neben dem Spielplatz abgerissen wurde, klaffe eine Wunde im Ortsbild. Die wolle man schließen, das Areal für die Dorfgemeinschaft erschließen. „Das ist unser zentraler Platz. Hier wurde immer schon gefeiert.“ Die Stadt Penig, die die Niedersteinbacher Aktivitäten ausdrücklich unterstützt, brachte den Spielplatz jetzt auf Vordermann. Bürgermeister André Wolf (CDU) stellte Sitzgelegenheiten und eine Tischtennisplatte in Aussicht. In den vergangenen Wochen kümmerten sich einige Einwohner um den Rückschnitt des Grüns.

Da stand sie noch, die alte Schule. Das Haus, das zuletzt den Kindergarten beherbergte, wurde jetzt abgerissen. Quelle: Jens Paul Taubert

Zaunslatte gestalten für den neuen Festplatz

Anreize setzen, um das Leben auf dem Land attraktiv zu machen – das ist ein zentraler Satz in dem Faltblatt, das in den nächsten Tagen im Dorf verteilt werden soll. Der Dorfverein in Gründung hat nicht nur das Schulgelände im Blick, sondern das Dorf im Ganzen. Tafeln könnten an nicht mehr vorhandene Gebäude, an altes Handwerk und an die Geschichte als Grenzdorf an der Nahtstelle von Sachsen und Thüringen erinnern. Die Aktion „Gestalte deine Zaunslatte!“ richtet sich vor allem an Familien mit Kindern, selbstredend auch an Großeltern und deren Enkel, um den künftigen Festplatz auf unverwechselbar kreative Art einzufrieden. Bänke und Tische sollen aufgestellt, ein Grill- und ein Bolzplatz eingebettet werden. Kathrin Leberecht, die in ihrem Kulturgewölbe Kalé zu Lesungen und Konzerten einlädt, wünscht sich, „dass ein Dorfbackofen aufgestellt wird“. Die Ideen der Niedersteinbacher seien gefragt.

Dorfwettbewerb eröffnet Perspektiven

„Unser Dorf hat Zukunft“: Das ist das Motto des etablierten sächsischen Dorfwettbewerbs. Die Niedersteinbacher möchten sich daran beteiligen. Die Bewerbungsfrist wurde soeben bis November verlängert. Im vergangenen Jahr traf sich ein kleiner Kreis von einem Dutzend Enthusiasten zu zwei Werkstätten, um diesen Schritt vorzubereiten. Unterstützung erfuhren sie durch die Projektmanager von Maikirschen Marketing. Parallel dazu ist die Gruppe mit der Kirchgemeinde in Gesprächen über die Nutzung des Schulgrundstücks. Das befindet sich im Eigentum der Kirche, Stichwort Kirchschullehen. Eine Variante wäre, dass der in Gründung befindliche Dorfverein die Fläche in seine Verantwortung übernimmt.

Von Ekkehard Schulreich