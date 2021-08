Noßwitzer gestalten zweiten Flohmarkt

Rochlitz/Geithain

Mehrere Hundert Interessenten fand der Noßwitzer Flohmarkt im vergangenen Jahr – deshalb gibt es am 5. September eine Neuauflage. „Wer bei hoffentlich schönsten Altweibersommerwetter eine gemütliche Wanderung oder Radtour von Geithain oder Rochlitz aus nach Noßwitz macht, sollte da einen Zwischenstopp einlegen“, sagt Heiko Dost, einer der Organisatoren. Der Markt findet auf dem zukünftigen Dorfplatz und öffnet von 10 bis 15 Uhr. Zahlreiche Aussteller haben sich bereits angemeldet haben, weitere können das noch tun. Der Aufbau kann ab 9 Uhr erfolgen. Der Markt richtet sich ausschließlich an private Teilnehmer.

„Gerade während der Coronazeit wurde sicher der ein oder andere Dachboden oder Keller aufgeräumt, wo der eine oder andere Schatz zum Vorschein kam und für den Wegschmeißen einfach viel zu schade wäre“, sagt Dost. Gern gesehen sei alles, was einen klassischen Flohmarkt ausmache: Spielzeug, Kinder- und Haushaltsachen, Bücher, Ersatzteile für Landwirtschaft und Technik. Tische müssen selbst mitgebracht werden. Parkflächen werden ausgewiesen. Anmeldung unter der Telefonnummer 0152/02628407 oder per Mail an heiko.dost@t-online.de.

Von es