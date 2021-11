Nun doch das Aus: Keine Weihnachtsmärkte in Frohburg und Kohren

Frohburg/Kohren-Sahlis

Keine Weihnachtsmärkte in Frohburg und in Kohren-Sahlis: Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), der beide Veranstaltungen sehr gern in einer machbaren Form durchgeführt hätte, zieht jetzt doch die Notbremse.

„Wir haben noch Anfang Oktober 2021 gehofft, die Weihnachtsmärkte am 27. November in Kohren-Sahlis und am 11. und 12. Dezember in Frohburg durchführen zu können. Im Landkreis Leipzig war damals das Infektionsgeschehen noch nicht so prekär“, sagt er.

„Corona-Lage rapide verschärft“

„Mittlerweile hat sich die Corona-Lage rapide verschärft“, stellt Hiensch klar. Inzwischen habe die Inzidenz im Landkreis Leipzig die Tausender-Marke überschritten, und die Normalbettenbelegung in Krankenhäusern ist über den Grenzwert gestiegen.

„In Frohburg direkt lag die Sieben-Tage-Inzidenz am 15. November bei 1797,6 und damit am höchsten unter allen 30 Städten und Gemeinden im Landkreis Leipzig.“ Angesichts dessen sei die Durchführung der Märkte nicht zu verantworten.

Klarheit für Händler und Besucher

Zwar räume die Corona-Schutz-Verordnung dem Veranstalter theoretisch das Recht ein, mit Auflagen Weihnachtsmärkte abzuhalten. Selbst mit der geplanten Neufassung der Verordnung ab 22. November solle das wohl so bleiben.

„Aber die praktische Umsetzung ist nur mit erheblichen personellen, organisatorischen und finanziellen Aufwand möglich. Bei drastisch steigenden Infektionszahlen ist es nicht zu verantworten, die Bürgerinnen und Bürger durch große Menschenansammlungen einer erhöhten Infektionsgefahr aussetzen“, so Hiensch. Die Entscheidung, die er selbst bedauere, bringe zumindest Klarheit für die Bürger, Gäste und Weihnachtsmarkt-Akteure.

Der Gewerbeverein Frohburg hatte bereits vor zwei Wochen den Weihnachtsmarkt in der gewohnten Form als nicht durchführbar bezeichnet. Dessen damalige Absage hatte der Bürgermeister noch kassiert und sich Bedenkzeit erbeten, um die Pandemie-Entwicklung abzuwarten.

Von es