Nur ein Wahl-Bewerber wie in Frohburg? Zwei Bürgermeister erzählen

Grimma/Böhlen

Ist eine Bürgermeister-Wahl, bei der es nur einen Kandidaten gibt, eine wirkliche Wahl? Was sagt diese Konstellation über die Stimmung in der Kommune? Und: Ist das vorteilhaft für den Bewerber respektive die Bewerberin, keine Konkurrenz, keine Reibungsfläche zu haben? Die Situation, auf die Karsten Richter (CDU), Anwärter auf die Spitzenfunktion in Frohburg, trifft, ist Amtskolleginnen und -kollegen nicht unvertraut. Die LVZ hat mit einem Duo gesprochen: mit Maria Gangloff (Die Linke), ab 1986 bis zur Wende und von 2001 bis 2015 Bürgermeisterin von Böhlen, und mit Matthias Berger, seit 2001 parteiloser (Ober-)Bürgermeister von Grimma.

Berger: Auswahl ist gut für Demokratie

„Es ist immer gut, wenn es mehrere Kandidaten gibt. Es gibt ja nicht den Menschen, der uneingeschänkt Zustimmung verdient“, sagt Matthias Berger. Das mache Demokratie aus. Wie die funktioniert, erfuhr er selbst vor zwei Jahrzehnten, als er und mehrere Mitbewerber den Amtsinhaber herausforderten. Dabei setzte er sich gleich mit 57 Prozent durch, ein bisschen überraschend auch für ihn. 2008 dann blieb er konkurrenzlos, 2015 war das wieder anders. Aber: „Ich habe Politik nie gegen etwas gemacht. Sie sollte ein Wettbewerb der besten Konzepte sein“, so der 53-Jährige.

Matthias Berger ist Oberbürgermeister von Grimma Quelle: Thomas Kube

Gangloff: Es geht um breite Unterstützung

„Wenn es keinen Mitbewerber gibt, ist es doch nicht weniger spannend, nicht weniger aufregend“, sagt Maria Gangloff. Zwar sei sie innerlich ruhiger gewesen ohne Herausforderer, aber zurückgelehnt habe sie sich nie. „Ich musste ja immer konkrete Angebote machen, bin möglichst überall hingegangen, habe Plakate aufgehängt. Und natürlich hatte ich ein Wahlprogramm.“ Selbst 2008, als nur ihr Name auf dem Stimmzettel stand, war sie „aufgeregt bis zum letzten Auszähl-Ergebnis“. Man brauche ja möglichst breite Unterstützung, wenn man das Amt erneut und vor allem gut führen wolle.

Maria Gangloff war Bürgermeisterin in Böhlen. Quelle: Frank Schmidt

Entscheidung und Wirkung sind dicht beieinander

„Wir brauchen dringend Veränderungen in diesem Land. Die Leute sind mit vielen Dingen unzufrieden – berechtigt und unberechtigt. Es gibt ein negatives Grundrauschen“, konstatiert Matthias Berger. „Der Bürgermeister ist oft das schwächste Glied, ist oft abgekoppelt von Entscheidungsprozessen“, kritisiert er das Agieren auf Landes- und Bundesebene.

Stichwort Fördermittel, ohne die die Kommunen kaum in der Lage seien, dringende Investitionen zu realisieren. Die Leute sagten, Straßen seien kaputt, Lehrer fehlten, das Pandemie-Management klappe nicht. „Die kriegen mit, dass der Staat nicht mehr so handlungsfähig ist.“ Das erhöhe den Druck auf die kommunale Ebene, mache es den Bürgermeistern, Stadt- und Gemeinderäten schwerer. Trotz dieses unerfreulichen Befundes reize ihn an seinem Beruf aber nach wie vor: „Die Wirkung dessen, was man entscheidet, kann man hier bewusst erleben.“

Bürokratie schreckt ab

Dass das Amt eines Bürgermeisters schwerer geworden sei, meint auch Maria Gangloff, nennt Bürokratie, Förderrichtlinien, Strukturwandel. „Du musst ständig überlegen, wie kannst du das Beste für deine Stadt rausholen“, so die 70-Jährige. Das schrecke manchen ab, sich für so ein Amt zur Verfügung zu stellen. „Das Bürgerhandeln muss stärker im Mittelpunkt stehen“, sagt sie. Und fügt mit Blick auf Frohburg an: „Der Karsten wird das gut machen.“

Von Ekkehard Schulreich