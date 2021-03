Obergräfenhain: Die alte Schule wird abgerissen

Penig/Obergräfenhain

Kein Weg führt am Abriss der alten Obergräfenhainer Schule vorbei: Schon vor ein paar Jahren erwogen, soll das Gebäude nun abgetragen werden. Alle Bemühungen, das mehr als anderthalb Jahrhunderte alte Gebäude, dem sich Generationen von Obergräfenhainern verbunden fühlen, einer neuen Nutzung zuzuführen, zerschlugen sich. Hauptgründe sind die unmittelbare Nähe zum Friedhof und die daraus resultierenden baurechtlichen Restriktionen, die etwa den Umbau zu einem Wohnhaus verhinderten und einen Investor vor Jahren schon abspringen ließ.

Andere Nutzungen bekamen keine Genehmigung

„Ich bin kein Freund davon, die Schule wegzureißen“, sagt Pfarrer Markus Helbig, der das Kirchspiel Geithainer Land leitet. Dem zugehörigen Obergräfenhain fühlt er sich in besonderer Weise verbunden, hatte er hier doch ab 2001 seine erste Pfarrstelle und war er mit der Familie heimisch. Da war die Grundschule im Dorf bereits geschlossen; 1998 gingen hier die Lichter aus. Das 1840 errichtete Gebäude blieb. Es zu neuem Leben zu erwecken, scheiterte mehrfach.

Über dem Portal der Schule sind Bau- und Umbau-Daten ablesbar. Quelle: Jens Paul Taubert

Penig gibt Fläche an die Kirche zurück

Der Verfall und keine greifbaren Nutzungen führen nun zum Abriss. „Der wird in diesem Jahr geschehen. Das Geld dafür ist in den Haushalt eingestellt“, sagt der Peniger Bürgermeister André Wolf (CDU), der das Thema von seinem Vorgänger erbte. Die Kommune richte das Areal danach her und gebe es an die Kirche zurück. Es handelt sich bei der Immobilie wie in vielen Dörfern um ein Kirchschullehen: Das Gebäude gehört der Kommune, das Land der Kirche.

Ein Stück Mauer stützt den Friedhof

Stadt und Kirchspiel verständigten sich mit den Behörden darauf, die Schule nicht in Gänze abzubrechen. Ein Teil der Außenmauern soll stehen bleiben, um das Geländeniveau zum Friedhof auszugleichen. „Diese Wand dient als Stützmauer, als Einfriedung für den Friedhof und als Erinnerungsort an die Schule“, sagt Markus Helbig. Vor der Mauer werde ein kleiner Parkplatz für die Friedhofsbesucher geschaffen. Markante Bauteile der Schule wie der Türsturz aus Porphyr mit der eingemeißelten Zahl des Erbauungsjahres sollen geborgen und in die Neugestaltung einbezogen werden. Nicht abgetragen wird das Sanitärgebäude. Es wird leer geräumt und kann später anderweitig genutzt werden.

Von Ekkehard Schulreich