Oberhain: Ärztin kehrt zurück ins Dorf

Penig/Langenleuba-Oberhain

Die Zeit, da die Menschen in Langenleuba-Oberhain weite Wege in Kauf nehmen müssen, um zum Arzt zu kommen, soll im Frühjahr enden: Dann öffnet Dr. Ludger Mende, Facharzt für Innere Medizin und für Intensivmedizin, im Dorf eine neue Landarzt-Praxis. Sie befindet sich – anders als die Ende Juli 2019 geschlossene Niederlassung – unmittelbar an der Grundschule.

Das kleine Gebäude, das einst die Station der Gemeindeschwestern beherbergte, wird durch die Stadt Penig umgebaut. Erste Vorbereitungen sind im Gang. Bereits Ende März will die Kommune die Arbeiten abgeschlossen haben.

Unterschriften gegen die Praxisschließung: Oliver Flemming (links) und Florian Hainich (rechts) übergaben die Protestlisten im Mai an Penigs Bürgermeister Thomas Eulenberger. Quelle: Jens Paul Taubert

Viele unterschrieben für eine neue Arzt-Praxis

„Uns ist es sehr wichtig, dass ein Arzt zurückkehrt ins Dorf", sagt Bürgermeister Thomas Eulenberger ( CDU). Als die Schließungspläne der bisherigen Außenstelle des Medizinischen Versorgungszentrums Rochlitz (MVZ) bekannt wurden und sich im Dorf und in den Nachbarorten Widerstand in Form einer Unterschriften-Sammlung formierte, hatte Eulenberger sich für eine Alternative eingesetzt.

„Wir beginnen jetzt mit dem Entkernen des Gebäudes und verlegen von der Schule her die Leitungen für Heizung, Wasser und Strom", sagt Stadtsprecherin Manuela Tschök-Engelhardt. Diese Arbeiten seien bereits vor Erhalt der Baugenehmigung möglich.

Penig investiert sechsstellige Summe

Mit der Genehmigung rechne man demnächst. Sie betreffe in erster Linie den Anbau, der den Wartebereich aufnehmen werde. Das vorhandene Gebäude mit zwei Sprechzimmern und Toiletten komme unter ein neues Dach, Fenster würden erneuert. Auf rund 180.000 Euro sind die Kosten veranschlagt.

Die bringt die Stadt selbst auf, nutzt dafür die Pauschale des Freistaates zur Stärkung des ländlichen Raums. Tschök-Engelhardt: „Das Geld ist dafür bestens angelegt." Durch die Mietzahlungen amortisierten sich die Kosten, vom Gewinn für die Menschen im Dorf und den Nachbarorten Obergräfenhain, Niedersteinbach, Wernsdorf, ja sogar Jahnshain gar nicht zu reden.

Dr. Ludger Mende praktiziert in Wechselburg. Er übernimmt die Oberhainer Praxis. Dort soll dann (wieder) Dr. Denise Krenz tätig sein. Quelle: privat

Start im Laufe des zweiten Quartals

Den Praxisbetrieb wolle er im zweiten Quartal, das heißt so schnell wie möglich, eröffnen, sagt Dr. Ludger Mende. Der gebürtige Leipziger, der in Wechselburg praktiziert, setzt eine Ärztin ein, die vor Ort bestens bekannt ist: die Internistin Denise Krenz, die zuletzt als angestellte Medizinerin des MVZ hier tätig war. „Schwester Heidi Bohne wird von Wechselburg nach Langenleuba-Oberhain wechseln", informiert er bereits auf der Homepage des Unternehmens Landarztpraxen Dr. Mende & Partner.

Zu den Partnern zählt neben Krenz die in Wechselburg und Penig tätige Ärztin Dr. Katy Rosenke, Fachärztin für Anästhesie, Intensivmedizin und in Ausbildung zur Fachärztin Allgemeinmedizin. Das Unternehmen will zudem im dritten Quartal die Peniger Praxis von Dr. Lozenz übernehmen. Hier werden dann Rosenke und Mende die Patienten betreuen.

Für Manuela Tschök-Engelhardt sind das Entwicklungen, die hoffnungsvoll stimmen. „Unsere jüngste Ärztin ist 60. Daran erkennt man unser Problem“, sagt sie. Die Neubesetzung und -ausrichtung beider Praxen sei für die Stadt und ihre Bürger elementar.

Von Ekkehard Schulreich