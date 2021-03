Oberhain: Kita „Zwergenland“ bekommt mehr Raum

Penig/Langenleuba-Oberhain

Bis zum Sommer will die Stadt Penig den Anbau an die Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Langenleuba-Oberhain fertig stellen. „Dieser Mehrzweckraum hat für mich Priorität eins. An ihm hängt die Betriebserlaubnis für die gesamte Einrichtung“, sagt Bürgermeister André Wolf (CDU). Um die Kapazität der Einrichtung beibehalten zu können, fordert das Landesjugendamt mehr Fläche. Dem soll Rechnung getragen werden. Nach Ausschreibungen wurden jetzt die wichtigsten Aufträge vergeben. Den Rohbau errichtet die Firma Lungwitz Bau aus Markersdorf. Für das Dach sorgt der Handwerksbetrieb von Mirko Heine aus Niedersteinbach, für die Zimmererleistungen die Firma Rütz aus Seelitz. Die Gesamtkosten liegen bei 120 000 Euro. Die Kommune hat Fördermittel beantragt.

Die Planung für die Sanierung der Grundschul-Turnhalle soll in diesem Jahr erfolgen. Quelle: Jens Paul Taubert

Das Thema Turnhalle wird angegangen

In Oberhain investiert die Kommune nicht nur in die Betreuung der Jüngsten. Fortsetzen will Wolf die Sanierung des Grundschul-Komplexes, die bereits Bürgermeister Thomas Eulenberger (CDU) voran getrieben hatte. Sind Schul- und Horttrakt inzwischen saniert, soll es nun an die Turnhalle gehen. Im Haushalt 2021 sind dafür die nötigen Planungskosten eingepreist. „Wir suchen eine pragmatische günstige Lösung im Sinne der Nutzung“, sagt Wolf. Die Tendenz gehe zu einer Sanierung des Gebäudes; entscheiden werde man aber erst, wenn der Planer Fakten und Varianten auf den Tisch lege. Gebaut werde ab 2022. „Dann wären wir mit der Oberhainer Schule so weit rum. Und ich stehe zum Versprechen meines Amtsvorgängers, dass wir uns danach dem Gerätehaus der Feuerwehr widmen.“

Kreisstraßen-Bau geht weiter

Fortsetzen wollen der Landkreis Mittelsachsen und die Stadt den Ausbau der das Dorf Oberhain auf der gesamten Länge durchziehenden Kreisstraße. Hatten die Arbeiten 2019 an der Landesgrenze zu Thüringen begonnen, wurde die Straße inzwischen in zwei Abschnitten bis weit in Richtung Dorfmitte hergerichtet. Von hier aus bis zur Kreuzung Kirchberg/Am Gasthof soll nun weitergebaut werden. „Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr beginnen, aber es wird sich bis 2022 hinein ziehen“, so der Bürgermeister. Die Kommune kümmere sich um Fußwege und Beleuchtung. Das Landratsamt Mittelsachsen bestätigt: Ende September/Anfang Oktober soll der Ausbau dieser 800 Meter Fahrbahn starten. Eingeschlossen ist die Sanierung einer Brücke. Geschätzte Kosten rund 1,5 Millionen Euro.

Ehe die Kreisstraße bis hinauf zur Siedlung am ehemaligen Oberhainer Bahnhof ausgebaut sei, würden noch ein paar Jahre vergehen. Man bleibe dran, sagt Wolf. Allerdings halte er selbst Investitionen in kommunale Einrichtungen in den Dörfern für entscheidender: „Die sind wichtiger dafür, dass sich die Menschen wohlfühlen und gerne hier leben.“ Mit attraktiven Lebensverhältnissen lasse sich dem Bevölkerungsrückgang konsequenter entgegen wirken als mit dem Bau von Straßen.

Von Ekkehard Schulreich