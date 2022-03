Geithain

Stern(en)stunden waren es, die mehrere Schüler-Generationen hoch auf dem Turm der Geithainer Oberschule erlebten. Die metallene Kuppel der kleinen Sternwarte hat nun aber ausgedient.

1973 wurde sie aufgesetzt, die Schule trug ab 1976 den Namen des ersten sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin. Astronomie wird dort oben seit den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende nicht mehr gelehrt. Jetzt, da die Paul-Guenther-Schule – die längst ihren angestammten Stifter-Namen zurückerhielt – unter ein komplett neues Dach kommt, wird die marode Kuppel entfernt.

Die Sternwarte schwebt 1973 ein auf dem Schulturm. Quelle: Stadtverwaltung

Schulbau prägt Geithainer Silhouette

2023 ist es ein Jahrhundert her, dass in Geithain ein großer Schulneubau begonnen worden war. Möglich gemacht hatte das Paul Guenther, als junger Mann in die USA ausgewandert und dort zum erfolgreichen Industriellen geworden. Er hatte der Stadt seiner Kindheit das Geld zur Verfügung gestellt.

Jetzt kommt auf die Kommune eine große Investition zu: Sie muss die riesigen Dachflächen des mehrflügeligen Baus, weithin sichtbares Wahrzeichen in der Stadtsilhouette, erneuern. 2,35 Millionen Euro soll das kosten. Der Stadtrat hat gerade den Grundsatz-Beschluss gefasst.

Verbunden wird die Neueindeckung mit einer energetischen Ertüchtigung – mit der Absicht, die Bilanz nicht nur mittels Dämmung zu verbessern. Auf dem südlichen Dach könnte eine Fotovoltaikanlage montiert werden, die bis zu 46 000 Kilowattstunden Strom im Jahr produziert. Allerdings funktioniert das nur im Einvernehmen mit den Denkmalschutzbehörden.

Stadt kümmert sich jetzt um Fördergeld

„Die Planungen liegen vor. Jetzt gilt es, die Fördermittel zu beschaffen“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Wann das große Bauen beginnen kann, lasse sich noch nicht sagen. Wenn Geithain 2025 das Jubiläum „100 Jahre Schulweihe“ feiert, sei das Vorhaben sicherlich noch nicht abgeschlossen. Dafür sei es zu komplex.

Liegen zurzeit Platten aus Kunstschiefer auf den Sparren, will die Stadt mit roten Biberschwänzen decken lassen, „um auch farblich der ursprünglichen Ansicht des Gebäudes zu entsprechen“. Vorher aber sind erhebliche Reparaturen am Gebälk nötig. Das legt ein Holzschutz-Gutachten nahe. „Es gibt an manchen Stellen erhebliche Schäden. Die wurden sichtbar, als wir Balkenköpfe freilegten“, so Rudolph.

Einige Deckenbalken, Sparren und Pfetten müssten teilweise, vielfach auch vollständig ersetzt werden. Die Dämmung von Geschossdecken und Dachbereichen soll verhindern, dass Wärme aus dem Gebäude entweicht. Das Einsparpotenzial ist auf 18 Prozent veranschlagt, was 88 000 Kilowattstunden pro Jahr entspricht.

Auf einem der Glasfenster im Schul-Treppenhaus zeigt Architekt Emil Ebert ein Modell, auf dem eine rote Eindeckung zu erkennen ist. Nach Gottfried Senfs Recherchen waren die Ziegel, die das Geithainer Unternehmen 1925 verlegt hatte, allerdings „dunkelblau bis schwarz“. Quelle: Stadtverwaltung

Biber von 1957 taugen nicht viel

Der Kunstschiefer liegt seit 1979 auf dem Dach. Zuvor waren in den Fünfzigerjahren große Teile neu eingedeckt worden. Daran erinnert sich der Heimatgeschichtler Gottfried Senf, selbst ein Jahr lang Schüler und später Jahrzehnte Lehrer in diesem Haus.

„Da ein Aufzug noch nicht zur Verfügung stand, mussten alle 240 000 Ziegel – Biberschwänze aus dem Klinkerwerk Narsdorf – ,per Hand‘ nach oben gebracht werden – Stein für Stein durch eine Schülerkette.“ Das Werk habe die Ziegel außer Plan produziert mit der Folge, dass sich die vom Dachdeckerbetrieb Trost übernommene Eindeckung von 1954 bis 1957 erstreckte. Die Biber waren offensichtlich von geringer Qualität und mussten bereits nach 22 Jahre ersetzt werden.

Erinnerung an Astronomie-Unterricht

Persönliche Erinnerungen an die kleine Sternwarte hat Oberbürgermeister Rudolph: „Nachdem die auf den Schulturm draufkam, hatte ich dort Astronomie-Unterricht. Auf der halben Treppe war das Astronomie-Zimmer. Die dort aufgemalten Himmelskörper sind noch immer zu sehen. Aber das Teleskop ist schon lange fort.“

Initiator der Sternwarte war Dr. Raabe. Die Geithainer Schule hatte, blickt Gottfried Senf zurück, in den 1970er-Jahren in der Klassenstufe 10 bis zu sieben Parallelklassen. „Wöchentlich drei bis vier Beobachtungen am Abend mit jeweils zehn bis 15 Schülern auf dem 38 Meter hohen Turm: Das war eine gute Auslastung der neu geschaffenen Möglichkeiten, jedoch auch eine starke Belastung der jeweiligen Astronomielehrer.“

Geithainer Betrieb hat Sternwarte gebaut

Errichtet wurde die Kuppel vom VEB (Volkseigener Betrieb) Kettenförderer Leipzig, der seinen Sitz in Geithain hatte. Die heutige (Nachfolger-)Firma Hellwig Förder- und Transporttechnik hat der Stadtverwaltung bei einem Vor-Ort-Termin klargemacht, „dass eine Instandsetzung der Anlage unter Berücksichtigung heutiger Standards der Betriebssicherheit nicht mehr möglich ist“, so Rudolph. Soll eine neue Sternwarte gebaut werden, würde das 145 000 Euro kosten. Das sei teuer – und nicht zu begründen, da Sachsen schon 2007 den eigenständigen Astronomie-Unterricht abgeschafft hat.

Bauarbeiten über zwei Jahre geplant

Stattdessen soll das kleine Austrittshäuschen, das seit der Erbauungszeit den Turm abschloss, wiedererrichtet werden. „Als 1973 das Turmhaus abgerissen wurde, sahen ältere Geithainer den ästhetischen Gesamteindruck schwer gestört“, sagt Senf. „Heute wird es ähnlich sein. Viele werden zunächst die Kuppel vermissen, weil sie nichts anderes kennen.“

Gebaut werden soll angesichts der Komplexität verteilt auf zwei Jahre. Im Vorfeld werden Schleiereulen, Dohlen, Turmfalken, Mauersegler und Fledermäuse, die hier zu Hause sind, zeitweilig umquartiert in Bereiche, in denen gerade nicht gebaut wird, sowie in das Bürgerhaus gegenüber. Die Einflugöffnungen und die Nistkästen am Dach werden beibehalten und instand gesetzt.

Von Ekkehard Schulreich