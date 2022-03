Oberschule Geithain: Endspurt der Zehnten und Sorgen wegen des Krieges

Geithain

Die ersten 100 Tage nach ihrer Berufung zur Leiterin der Paul-Guenther-Oberschule Geithain sind für Ute Vockerodt in den Winterferien ausgelaufen. Hatte die 57-jährige Lehrerin für Sport und Biologie, die die Leitung im Sommer 2021 kommissarisch übernahm, bis dahin Schule und Pandemie auszutarieren, ist die Welt mit dem Start des zweiten Halbjahres eine andere: In der Ukraine ist Krieg. Was dort geschieht, geht Schülern und Pädagogen nahe, nährt Ängste, schürt Verunsicherung.

Krieg gegen die Ukraine bewegt alle

„Betroffenheit, Bestürzung, Besorgnis“, nennt Vockerodt die seit Wochenbeginn prägenden Empfindungen. „Mit den Schülern wird das Thema im Unterricht thematisiert. Dabei spielen Fächer wie Gemeinschaftskunde, Geschichte und Ethik eine größere Rolle.“

Unmittelbarer noch greift jedoch Corona in den Schulalltag ein. Getestet wird regelmäßig. „Die Angst vor einem positiven Resultat und den nachfolgenden Maßnahmen sind bei den Schülern stets vorhanden“, meint Vockerodt.

Durchaus nicht unbegründet. Musste die Schule doch Ende November für 14 Tage geschlossen werden. Ansonsten wurde der Unterricht ohne größeren Ausfall aufrechterhalten, wenn auch streckenweise mit kleineren Klassen aufgrund von Krankheit und Quarantäne.

Den Lehrplan zu erfüllen, sei das eine. „Um eine Klasse zum Team zu formen, gehören neben dem Unterricht außerschulische Veranstaltungen dazu. Die kamen während der Pandemie oft zu kurz“, sagt Vockerodt. Das soziale Miteinander sei mitunter erschwert, Schulsozialarbeit sei deshalb umso wichtiger.

Abschlussklassen bereiten sich auf Prüfungen vor

Die Abschlussklassen müssen nun noch einmal alle Reserven mobilisieren, um die Schule erfolgreich zu beenden, kündigt die Leiterin an. Bis Ende März müssen sie sich entscheiden, welche Fächer sie abwählen. Die Fachlehrer stehen beratend zur Seite. Dann kann die intensive Prüfungsvorbereitung starten.

Die Ausstattung der Paul-Guenther-Schule habe sich erheblich verbessert. „Die Stadt sorgte in zehn Unterrichtsräumen für moderne digitale Tafeln. Die werden von den Lehrern sehr geschätzt und vielfältig genutzt.“ In den restlichen Zimmern sei die digitale Technik etwas älter, aber nutzbar. Das neue moderne Computerkabinett biete den Schülern beste Voraussetzungen, um sich mit digitalen Medien auseinanderzusetzen.

Digitales Klassenbuch wird eingeführt

„Wir führen jetzt das digitale Klassenbuch ein. Die Lehrer haben sich bereits eingearbeitet. Die Anschaffung übernimmt ebenfalls der Schulträger“, so Vockerodt. Zwölf Schüler-Laptops können nach Antrag von den Mädchen und Jungen ausgeliehen werden. Allerdings machen diese kaum Gebrauch davon. Angeschafft wurde zudem ein Laptop für jeden Lehrer.

Zurzeit laufen die Schulanmeldungen. „Wir hoffen, dass wir wieder zwei 5. Klassen öffnen dürfen. Dazu sind mindestens 40 Anmeldungen notwendig“, sagt die Schulleiterin. „Alle Beteiligten – Lehrer, Schüler, Eltern, Schulträger – machen eine sehr gute Arbeit. In den vergangenen Jahren haben die Abschlussklassen hervorragende Ergebnisse erzielt.“ Einige Absolventen wechselten nach der Zehnten deshalb an staatliche, private und berufliche Gymnasien.

Achtklässler drehen Film über ihre Schule

Um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit stärker auf die 1925 eingeweihte Paul-Guenther-Schule zu lenken, befindet sich im Rathaus ein Aufsteller, der regelmäßig von Alexandra König-Andrae und Sabine Paul aktualisiert wird. Die Schulhomepage wird von Heike Hille gepflegt. „Und der Clou: Oliver Winkler, unser Referendar, ist mit Schülern der Klasse 8 a dabei, einen Film über unsere Pauli zu drehen“, freut sich die Leiterin.

Von Ekkehard Schulreich