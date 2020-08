Frohburg/Greifenhain

In Greifenhain pressierts - und nicht nur dort: Das „Abbl-Most-Taxi“, das Familie Köhler betreibt, hat die ersten zehn Zehnter Äpfel und Birnen gepresst und zu Saft verarbeitet. „Die Früchte werden jetzt reif. Je nach Bedarf pressen wir mehrmals in der Woche im Dorf, haben aber auch schon Termine, zu denen wir andernorts unterwegs sind“, sagt Nicole Görnitz-Köhler. Ihr Mann Daniel, Landwirt im Nebenerwerb, setzt die Anfang der neunziger Jahre wieder aufgenommene bäuerliche Familientradition fort.

Krollt der Apfel wieder. Auch Birnen oder Quitten lassen sich gut versaften. Quelle: privat

Köhler : Flüssiges Obst ist gefragt

Die mobile Saftpresse schafften Köhlers an, um vor allem das Obst der eigenen Wiesen zu verarbeiten. Längst aber stellte die Familie fest: Der Bedarf ist größer. „Flüssiges Obst aus selbst angebauten Früchten ist im Kommen“, sagt Daniel Köhler. Deshalb sind Köhlers mit ihrem „ Taxi“ gern auf Tour, wenn Vereine und Siedler sie einladen. Und sie fabrizieren auf ihrem Hof den Saft aus angelieferten Früchten. Gepresst werden Mengen ab 30 Kilogramm und abgefüllt in Kartons mit drei, fünf und zehn Litern Fassungsvermögen.

Das sind die nächsten Termine: 12. September, Gemeindezentrum Eula (Siedlerverein); 13. September, 1. Apfelfest mit Frühschoppen in Frauendorf (Pro Frauendorf); 19. September, Pötzschau (Einladung vom Ortschaftsrat); 26. September, 2. Streuobstfest in Neukirchen (Ökostation Borna-Birkenhain); 27. September, 3. Apfelsaftfest in Greifenhain (Für Greifenhain und Festkomitee 850-Jahrfeier)

Von Ekkehard Schulreich