Obstquetsche hat in Prießnitz ordentlich zu tun

Eine mobile Saftpresse machte am Sonnabend auf Einladung des Vereins Bauernrathaus beim Prießnitzer Quetschfest Station. Besucher konnten aus mitgebrachtem Obst frischen Saft pressen lassen. Zudem bot Jessica Böttcher-Ebers, Vorsitzende des Vereins, eine Führung durch das noch in Sanierung befindliche Bauernrathaus an.

Es schien, als surrte die Obstquetsche pausenlos. Ständig kamen Leute mit Obst, zumeist aus eigener Ernte. Familie Böhlmann-Balan reiste sogar aus Leipzig an. „Durch Zufall habe ich vor zwei Jahren das Prießnitzer Ereignis für unsere Familie entdeckt. Unser Garten bietet reichlich Quitten“, erklärte Antje Böhlmann-Balan. „In diesem Jahr sind die Früchte außergewöhnlich groß, was sicher viel Most geben wird. Die kleine Mühe der Anlieferung lohnt sich schon deshalb, da unser eigenes Obst zu Fruchtsaft gepresst wird und der Geschmack tatsächlich aus den abgegebenen Früchten stammt.“

Verein möchte Prießnitzer zusammenbringen

Monty Ebers vom Verein Bauernrathaus nahm gern das angelieferte Obst entgegen. „Seit vier Jahren bieten wir diese Möglichkeit an, die nicht nur von Einheimischen genutzt wird. Ansonsten stehen wir unmittelbar am Bauernrathaus, doch in diesem Jahr wird die vorbeiführende Straße saniert. Dennoch finden uns die Leute.“ Der Verein möchte mit seinen Aktionen die Leute aus dem Dorf zusammenbringen, erläuterte Ebers. Gerade jetzt, wo sich der Austausch aufgrund der Corona-Maßnahmen schwierig gestaltet.

Wer wollte, konnte sogar verschiedene Sorten kombinieren und daraus nach seinem persönlichen Geschmack Obstsaft kreieren. Hinter dem Bauernrathaus luden Tische und Stühle zum Verweilen ein. Aus dem Backofen wurde passend zur Mittagszeit Wildschwein gereicht.

Jessica Böttcher-Ebers (l.) sorgt für Einblicke im Prießnitzer Bauernrathaus. Quelle: René Beuckert

Viel Unterstützung im Ort für Bauernrathaus

Während sich ein Teil der Besucher stärkte, nutzten andere das Angebot zu einer Führung durch die Rathausgeschichte. „Wir entdecken immer wieder etwas Neues, was anfänglich gar nicht erwartet wurde, wie beispielsweise Fachwerk im Inneren, das unter einer Putzschicht verborgen lag“, verriet Jessica Böttcher-Ebers. „Eigentlich ist das gesamte Rathaus eine Baustelle, die wir eigens zum Quetschfest etwas geräumt haben.“ Die Vorsitzende gab Auskunft über den Verlauf der Sanierung und machte besonders auf Stellen aufmerksam, an denen die alte Balkensubstanz noch gut sichtbar ist.

„Die Besucher zeigen sich interessiert und freuen sich über die Initiative des Vereins, der Vergangenes bewahrt. Etliche Leute aus dem Ort unterstützen uns mit Material oder machen einfach mit. Wenn alles fertiggestellt ist, soll das Bauernrathaus neben der Vereinsarbeit insbesondere als Begegnungsstätte dienen,“ kündigte die Vereinschefin an.

Von René Beuckert