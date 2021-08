Offizielle Ehrung für Geithainer Schulrektor geplant

Geithain

Wird es noch eine offizielle Verabschiedung des Geithainer Schulrektors Gunter Neuhaus geben? Diese Frage kam am Dienstagabend in der Bürgerfragestunde der Stadtratssitzung auf. WVWV-Stadtrat Ludbert Schmuck unterstützte eine solche Idee. Viele Geithainer hätten ihm gegenüber kritisiert, so Schmuck, dass zur Verabschiedung von Neuhaus an der Paul-Guenther-Schule kein Vertreter der Stadt dabei war.

Stadt nicht informiert über Schul-Verabschiedung

Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) wies die Anschuldigungen jedoch von sich. Er beteuerte, „dass wir keinerlei Informationen darüber hatten, und hellsehen können wir noch nicht“. Er kündigte an, beim Neujahrsempfang im nächsten Jahr eine Ehrung des langjährigen Rektors vorzunehmen. „Unsere Neujahrsempfänge sind dafür immer gute Anlässe“, sagte Rudolph:

Gunter Neuhaus ist an der Paul-Guenther-Schule verabschiedet worden. Quelle: Nico Richter

Schüler, Lehrer und Rektor an einem Haus

Wie berichtet, arbeitete Gunter Neuhaus zunächst als Mathematik- und Physiklehrer an „seiner“ Schule, in die er 1965 eingeschult worden war, und wurde dann 1992 Rektor. Nach seinem Ausscheiden hat Ute Vockerodt kommissarisch die Leitung der Oberschule übernommen. Als ihr Stellvertreter fungiert Udo Berger.

Von Kathrin Haase