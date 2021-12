Landkreis Leipzig

Stefan ist Anfang 20 und sagt: „Ich weiß immer noch nicht, was ich mit meiner Zukunft mache.“ Er hat sein Leben bislang nicht auf die Reihe bekommen, wie er meint. Nach der Schule jobbte er für eine Zeitarbeitsfirma und arbeitete zum Beispiel in der Lagerlogistik, um sich eine eigene Wohnung zu finanzieren. Dann begann er ein berufsvorbereitendes Jahr, das er abbrach. In der Corona-Pandemie „habe ich mehr als ein Jahr nur zu Hause gesessen“.

Maximilian ist erst 17, beschreibt aber Ähnliches. Seit er nach der neunten Klasse die Schule verließ, „habe ich nichts gemacht, ich war faul und hab’ vor allem gezockt“. In der Pandemie sei das ganz einfach gewesen, „da waren ja alle irgendwie zu Hause“.

„Vermittlungshemmnisse“ bei 1200 Jugendlichen

Die beiden gehören zu einer Gruppe, um die sich das Kommunale Jobcenter (KJC) im Landkreis Leipzig besonders intensiv kümmert: junge Menschen unter 25 „mit Vermittlungshemmnissen“, wie es die Behörde nennt.

Das betrifft rund 1200 Jugendliche mit ganz verschiedenen Problemen, sagt Felix Baumeier, Amtsleiter des KJC. Darunter Menschen, die keinen Schulabschluss oder ihre Ausbildung abgebrochen haben. Menschen mit Drogenproblemen oder polizeibekannten Delikten. Menschen, die „durchs Raster gefallen“ und lange Zeit nicht mal beim Jobcenter gemeldet waren. Nicht selten „haben sie sich selbst aufgegeben und gar keine Motivation mehr“. Zum Teil handele es sich um Hartz-IV-Empfänger der zweiten Generation: Schon ihre Eltern waren fast ein Leben lang arbeitslos.

VDI Garage will für Technik begeistern

Genau das wollen die Angebote der Jugendberufshilfe vermeiden. Aktuell läuft solch ein Lehrgang bei VDI Garage in Leipzig. Das ist ein Jugendtechnologiezentrum, das junge Menschen für Technik begeistern will und mit zahlreichen Schulen zusammen arbeitet, darüber hinaus bietet der Verein unterschiedliche Seminare und Kurse an.

In einer großen ehemaligen Werkhalle ist VDI Garage in Leipzig-Plagwitz zu Hause. Der Verein ist ein Kooperationspartner des Kommunalen Jobcenters im Landkreis Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Ziel des Lehrgangs zur Jugendberufshilfe sei, die maximal 16 Teilnehmer an die Ausbildungs- und Arbeitswelt heranzuführen. Auch mit Hilfe von Sozialpädagogen. Das ist eine aufwendige und teure Maßnahme. Der Großteil der Gelder fließt aus einem EU-Fördertopf, dem Europäischen Sozialfonds, die übrigen zehn Prozent, das sind 12.000 Euro, aus der Bundes-Kasse.

Kritische Anfragen wegen Finanzierung

Nicht selten muss Amtsleiter Baumeier erklären, warum dafür so viel Geld ausgegeben wird. „Ich argumentiere dabei auch ökonomisch: Nur so können wir die Folgekosten minimieren. Wenn wir dieses Geld nicht jetzt investieren und damit Integrationsfortschritte erzielen, bleiben die Betroffenen langfristig vom Arbeitslosengeld II abhängig.“ Bei jungen Menschen gebe es noch die Chance, Dinge zu verändern. Je älter Langzeitarbeitslose sind, desto schwieriger sei das.

Der Garage-Verein sei ein „guter Kooperationspartner“. Schon zahlreiche Jugendliche aus dem Landkreis Leipzig nahmen an dem 18-monatigen Kurs teil. Sie kommen mit Bus oder Bahn oder Fahrrad aus Borna, Neukieritzsch, Markkleeberg oder Markranstädt.

Individuelle Betreuung

„Es gibt zwar einen Lehrplan für alle, aber wir betreuen die Teilnehmer auch ganz individuell“, sagt Garage-Geschäftsführerin Birgit Walther, die selbst Sozialpädagogin ist. Oberstes Ziel sei, die jungen Leute in Ausbildung oder Arbeit zu bringen. „Sie sollen ein selbst bestimmtes Leben führen, das nicht staatlich finanziert wird.“ Das Wichtigste sei die Motivation, „dass sie erst mal in Schwung kommen“.

Werkstätten stehen bei VDI Garage zur Verfügung. Der Verein arbeitet mit zahlreichen Schulen zusammen und biete zudem Kurse sowie Seminare an. Quelle: Andre Kempner

In der großen Werkhalle in Leipzig-Plagwitz mit vielen modernen Werkstätten lernen die Jugendlichen nicht nur, wie und wo sie sich bewerben können, sie erhalten nicht nur Unterricht in Deutsch, Englisch und Mathe, sondern es geht um Praxis: Sie feilen Bauteile, streichen Wände, bauen Modelle, programmieren einen Roboter.

Positive Entwicklung nach dem Lehrgang

„Wir sprechen nicht von Benachteiligten, sondern von Chancen und Wegen“, betont die Chefin. „Häufig wissen Menschen mit einer guten Ausbildung nicht, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Für Leute mit Problemen und wenig Selbstvertrauen ist das erst recht schwierig.“ Es gebe derzeit ausreichend freie Lehrstellen, aber die Teilnehmer dieser Maßnahme nimmt – noch – kein Arbeitgeber.

Doch dies könne sich ändern. Eine junge Frau aus Borna zum Beispiel begann noch vor Ablauf eines solchen Kurses eine Ausbildung als Sozialassistentin. Das Garage-Team unterstützte sie auch später noch bei der Wohnungssuche und half ein Haushaltsbuch zu führen, damit das Geld bis zum Monatsende reicht.

Rückschläge durch Corona-Pandemie

Einer der früheren Teilnehmer arbeitet jetzt beim Gleisbau, ein anderer macht ein Praktikum bei einem Friseur. Ein dritter baute beim Garage-Verein ein Fahrrad und will jetzt Zweiradmechaniker werden.

Moderne Roboter können programmiert werden. Quelle: Andre Kempner

Die Corona-Pandemie wirkte sich allerdings extrem nachteilig aus: „Wir haben seit März 2020 Jugendliche verloren durch das Homeschooling“, sagt die Sozialpädagogin. Noch bis vor kurzem konnte der aktuelle Kurs präsent stattfinden, nun läuft es auch da wieder online.

Stefan und Maximilian sagen beide, dass Präsenz viel besser ist: „Es ist gut hierher zu kommen und nicht zu Hause zu hocken.“ Bislang konnten sie schon einiges ausprobieren. „Ich will einen Handwerksberuf lernen“, nimmt sich Stefan vor. „Was mit den Händen zu arbeiten ist gut.“ Maximilian will eher „was mit Technik“ machen, genau weiß er es noch nicht.

Kontakt Jugendberufshilfe beim Kommunalen Jobcenter Landkreis Leipzig: Michael Ebelt, Tel. 03433 241 2853.

Von Claudia Carell