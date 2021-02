Oliver Fritzsche im Interview: Was die Landeszentrale für politische Bildung für Sie anbietet

Die Landeszentrale bietet viele Informationen, Veranstaltungen und Aktionen. Alle Details finden Sie auf www.slpd.de. Hier eine kleine Auswahl:

Mündige Bürger brauchen Faktenwissen. Dazu bietet die Landeszentrale nicht nur eine umfangreiche Bibliothek, sondern verschickt auch Bücher – in begrenztem Maße kostenlos. Auch online gibt es viele Angebote. Dabei geht es um Themen aus Geschichte, Politik, Wirtschaft, Medien, Umwelt. Hier einige Beispiele für Publikationen:– Vivat pax. Es lebe der Friede! Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede– Und dann wollte ich raus. Extreme politische Szene verlassen– Rebel Minds. 44 Erfinderinnen, die unsere Welt verändert haben– Hohenecker Protokolle. Zur politischen Verfolgung von Frauen in der DDR– Achterbahn. Europa 1950 bis heute– Anders sein oder Der Punk im Schrank– Basiswissen Grundgesetz. Grundrechte und politische Ordnung in Deutschland– Achtung Kurzschluss! Religion und Politik– Der demographische Wandel. Mythos –Illusion – Realität.– Vom Vorurteil zur Gewalt. Politische und soziale Feindbilder in Geschichte und Gegenwart– Amazonas. Gefahr für die grüne Lunge der Welt.– Die Flüchtlingsrevolution. Reportagen über eine Welt im Umbruch– Kriegssplitter. Die Evolution der Gewalt im 20. und 21. Jahrhundert

Für Kinder und Jugendliche gibt es zum Beispiel:– Länderpuzzle Freistaat Sachsen– Das Deutschland-Memory-Spiel. 50 Orte spielend erklärt– So geht Politik! Deutschland, Europa und die Welt – und du mittendrin! – Jugendmagazin zu Themen wie „Lügenpresse?“ oder „Kriegen sie uns alle? Wieso Verschwörungstheorien gefährlich sind“

Studie zum Ehrenamt in Sachsen: Wofür sich Menschen einsetzen und welchen Rahmen es braucht. Mit Video und Online-Diskussionsrunden.

Online-Diskussionsreihe Was.Schule.bewegt. – bis 26. März immer donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr.

Schreibwettbewerb „Geschafft. Geschichten vom Wandel“ für Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahre: Gesucht werden Mut machenden Geschichten vom Wandel. Es können selbst erlebte oder beobachtete Begebenheiten sein oder auch solche, die sich im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis ereignet haben. Es gibt Preise zwischen 50 und 400 Euro. Einsendeschluss ist der 1. März. Die bisher unveröffentlichten Beiträge sollen digital oder maschinengeschrieben sein und höchstens drei DIN-A4-Seiten umfassen. Bitte senden an: Dr. Eva-Maria Zehrer in der Landeszentrale, Schützenhofstraße 36, 01129 Dresden oder per E-Mail an eva-maria.zehrer@slpb.smk.sachsen.de

Europäische Themen aus sächsischer Perspektive: Nächster Termin der Online-Veranstaltung 4. Februar zum Thema „Sachsen und das EU-Asylpaket“

Angebote für Schulen, zum Beispiel Erklärvideo-Wettbewerb: „Politik ist kompliziert und langweilig? Keine Lust auf dicke Bücher und lange Zeitungsartikel? Bei YouTube ist das alles viel besser erklärt!? Zeigt uns und anderen mit einem eigenen Erklärvideo, dass Ihr den Durchblick in Sachen Politik habt, nehmt an unserem Erklärvideo-Wettbewerb teil ­­und gewinnt Preise.“