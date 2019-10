Orgel und Hörner erklingen zum Reformationstag in Geithain

Geithain

Am Reformationstag, 31. Oktober, musiziert das Hornquartett um Gisbert Näther aus Potsdam in der Nikolaikirche Geithain. Das Konzert beginnt 17 Uhr. Zu hören sein werden unter anderem Musikstücke für Orgel und vier Hörner von Gisberth Näther, Franz Zaunschirm und Wolfgang Schumann.

Die Hörner blasen neben Gisbert Näther die Musiker Thomas Klupsch, Michaela Müller und Christian Müller. An der Orgel spielt Kantor Janko Bellmann. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird erbeten.

Im Anschluss an das Konzert laden der CDU-Ortsverband Geithain gemeinsam mit dem Heimatverein und dem Kirchspiel Geithainer Land zu einem Gedenken an die friedliche Revolution vor dreißig Jahren und die erste Demonstration in Geithain ein.

Gedenken an die Friedliche Revolution in Geithain

Die Veranstalter möchten, sagt Gabi Sporbert von der Geithainer CDU, „im Gedenken an die Friedliche Revolution und insbesondere an die erste Demonstration in Geithain vor genau 30 Jahren die Menschen aus Geithain und der Umgebung einladen, den damaligen Weg noch einmal zu beschreiten“.

Gegen 18.30 Uhr soll der Zug von der Nikolaikirche bis zum Markt laufen. Kerzen werden zur Verfügung gestellt. Am Markt soll an die damaligen Ereignisse und Akteure erinnert werden und die Teilnehmer können miteinander und mit Zeitzeugen ins Gespräch kommen. „Einmalig in der Geschichte“, sagt Sporbert, „hat diese friedliche Revolution ohne Gewalt, durch den Mut, die Kraft und den Willen der Menschen diese gesellschaftlichen Veränderungen herbeigeführt.“

Lesen Sie auch

Von LVZ