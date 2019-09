Ortschaftsräte Kohren-Sahlis, Eulatal, Roda und Nenkersdorf/Schönau stecken Ziele ab

Frohburg

Parallel zum Frohburger Stadtrat wurden auch vier Ortschaftsräte neu gewählt. Inzwischen haben auch sie ihre Arbeit aufgenommen. Was ihnen am Herzen liegt, fragte die LVZ Siegmund Mohaupt ( Kohren-Sahlis), Andreas Mertin (Nenkersdorf/ Schönau), Torsten Biringer (Roda) und Karsten Richter (Eulatal).

Welche drei Schwerpunkte setzen der Ortschaftsrat und Sie in der neuen Legislaturperiode?

Siegmund Mohaupt: Es gilt, Ideen für die Verschönerung und Verbesserung der Lebensqualität in Kohren und Umgebung zu sammeln und sie gemeinsam mit Verwaltung, Bürgermeister und Stadtrat umzusetzen. Vieles von dem, was in der Eingliederungsvereinbarung steht, wurde schon erledigt oder ist in Arbeit. Das Vereinsleben braucht Aufmerksamkeit, aber auch die Partnerschaft mit dem italienischen Montottone.

Andreas Mertin: Es geht nicht nur darum, Neues zu schaffen, sondern das Geschaffene zu erhalten. Das gelang uns in der Vergangenheit immer schlechter, siehe Gemeindezentren, Gebäude der Schönauer Feuerwehr, Straßen. Entscheidend ist eine gute Zusammenarbeit mit den Bürgern, den Vereinen und unseren beiden Feuerwehren.

Torsten Biringer: Wir sind bemüht, die Lebensbedingungen im Ortsteil weiter zu verbessern und Erreichtes zu erhalten. Unsere Vereine sind zu fördern. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sicherung der Wasserversorgung für den Böttcherteich.

Karsten Richter: Über Prioritäten reden wir auf unserer nächsten Sitzung. Es gibt eine Vielzahl an Ideen und Wünschen der Einwohner. Die Vereine und ehrenamtlich Engagierten brauchen Unterstützung.

Bekommen die Interessen der Ortsteile im Stadtrat und bei der Verwaltung genügend Aufmerksamkeit und Gewicht?

Mertin: Die Interessen der Ortsteile finden bei der Stadtverwaltung Gehör. Bei 33 an der Zahl ist die Umsetzung oft schwierig und zeitintensiv. Der Ortschaftsrat braucht Geduld und einen langen Atem. Wichtig ist unser direkter Kontakt zur Fachabteilung der Stadt.

Karsten Richter: In einer so großen Stadt ist das nicht leicht. Wir werden weiterhin unsere Sitzungen reihum in den Dörfern durchführen, um auch so den Bürgern als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Wichtig ist, dass auch kleine Themen ernst genommen werden.

Biringer: Hindernisfrei kann die Zusammenarbeit sicher nirgendwo sein, aber wir finden mit den Mitarbeitern der Verwaltung immer eine Lösung und können uns über eine fehlende Unterstützung nicht beklagen.

Wo klemmt die Säge?

Mohaupt: Die Säge klemmt eigentlich nicht in Frohburg. Wenn, dann in übergeordneten Verwaltungsstrukturen. Beispiele für Vorhaben, die nicht voran kommen, sind das Rückhaltebecken Terpitz und der Ausbau Schulstraße.

Biringer: Die Infrastruktur einer Stadt mit sehr vielen Ortsteilen gleichmäßig zu entwickeln, ist für die Verwaltung und den Stadtrat eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Ortschaftsräte versuchen, sie zu unterstützen und zu entlasten.

Mertin: Der Ortschaftsrat ist in die meisten wichtigen Fragen der Stadt und Ortsteile eingebunden. Das ist ein entscheidender Punkt.

Welche großen Themen sehen Sie mit Blick auf die Gesamtstadt?

Mohaupt: Wir sehen einige: die Vermarktung von leerstehenden Gebäuden, Schaffung von Bauplätzen für junge Menschen. Ändern muss sich die langatmige Förderpolitik. Beim Lärmschutz, etwa an der A 72 in Frauendorf, muss mit Behörden eine Lösung gefunden werden.

Karsten Richter: Die großen Themen der Gesamtstadt überlassen wir dem Stadtrat. Wir wollen uns vorrangig dafür einsetzten, das „kleinere“ Probleme aus unseren Ortsteilen nicht hinten anstehen.

Biringer: Ich kann nur sagen, wir sind stolz Frohburger zu sein und hoffen, dass die Entwicklung der Stadt und des Kohrener Landes so weiter geht.

Von Ekkehard Schulreich