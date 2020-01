Ortschaftsrat fordert Gehwege an viel befahrener Straße in Beucha

Bad Lausick/Beucha

Ohne Fußwege auch kein Überweg in Beucha: Mit diesem Argument lässt das sächsische Wirtschaftsministerium den Steinbacher Ortschaftsrat und den Bundestagsabgeordneten Lars Herrmann (Ex-AfD, jetzt parteilos) abblitzen. „Die Behörden dürfen Fußgänger-Überwege nur dann anordnen, wenn auf beiden Fahrbahnseiten ein Gehweg oder weiterführender Fußweg vorhanden ist“, heißt es in einem Brief an Herrmann.

Zudem müssten in Spitzen-Stunden mindestens 260 Autos die Staatsstraßen-Ortsdurchfahrt zwischen Bad Lausick und Kitzscher passieren und mindestens 50 Fußgänger hinüber wollen. All diese Voraussetzungen würden in Beucha nicht erfüllt.

Bundestagsabgeordneten Lars Herrmann (Ex-AfD, jetzt parteilos) will Fußwege in Beucha haben – doch die Ämter stellen sich bisher quer. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Gehweg muss her: Land will sich beteiligen

Immerhin folgt das Ministerium der vor Ort gestellten Diagnose: „Das hauptsächliche und für das Empfinden der Bürger entscheidende Defizit scheinen die fehlenden Gehwege zu sein.“ Für deren Bau sei die Stadt Bad Lausick zuständig. In Dresden befürworte man deshalb „den nun vorgelegten Vorschlag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, dass die Gemeinde federführend den Gehweg plant und sich der Freistaat finanziell beteiligt“.

Wann das geschehen könnte, bleibt allerdings ungenannt. Immerhin hatte der Ortschaftsrat in zähem Ringen durchgesetzt, dass Autos nur noch mit Tempo 30 durch das Dorf fahren dürfen. Allerdings zeigen Kontrollen, dass nur wenige bereit sind, das zu akzeptieren.

Keine Unfall-Häufung, keine Verkehrsinsel

Ins Leere läuft der Vorschlag des Ortschaftsrates, durch den Bau einer Verkehrsinsel am Ortseingang aus Richtung Bad Lausick den Verkehr zu zügeln. Der Straßenraum müsste verbreitert werden, was aufwendig und teuer sei, so das Ministerium. Vor allem aber handele es sich „nicht um eine Unfallhäufungsstelle“. Deshalb sei der Aufwand dafür „nicht zu rechtfertigen“. Ähnliches gelte für die Forderung, zwischen Beucha und Wüstungsstein einen Radweg anzulegen. Dafür gebe es „keine vordringliche Priorität“.

Ortschaftsrat bleibt bei Radweg-Forderung

Mit einem von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) proklamierten Fahrrad-Land Deutschland sei diese Ablehnung nicht kompatibel, kritisiert Ortsvorsteher Falk Noack: „Wir bleiben der Auffassung, dass dringend ein Radweg zwischen Beucha und Wüstungsstein, aber auch zwischen Steinbach und Lauterbach gebaut werden muss.“ Einen Teilerfolg nennt er, dass das Dresdner Ministerium die Notwendigkeit eines Gehweg-Baus innerorts teile. „Nun ist Bad Lausick am Zug und muss planen. Ich hoffe, dass man das auch tut.“

Von Ekkehard Schulreich