Dicke Bretter bohrt Marco Stiller nicht: Der 47-Jährige schneidet sie. Im historischen Sägewerk, das sein Urgroßvater Albin Müller betrieben hatte. Stiller begann in den 1990-Jahren, es zu restaurieren und betriebsfähig zu machen. Mehr als zwei Jahrzehnte später ist die Mühle ein funktionierendes Technisches Denkmal, das beim jüngsten Deutschen Mühlentag mehrere Hundert Besucher in den stillen Winkel am Ossaer Dorfrand brachte.

Fertig mit dem Bewahren dessen, was an handwerklicher Kunst und familiärer Tradition überliefert wurde, ist er noch lange nicht. Dass inzwischen drei Generationen – Marco Stiller mit Vater Rolf (67) und Sohn Johannes (9) – an Albins Opel, Baujahr 1937, schrauben, dürfte den Altvorderen freuen.

Bisher Sägewerk als Stück Geschichte im Vordergrund

Über Jahrzehnte dämmerte der Wagen, mit dem Müllermeister Albin Müller seine Besorgungen gemacht hatte, vor sich hin. Bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs abgestellt, war die Karosse allenfalls mal in eine andere Ecke des weitläufigen Mühlen-Areals geschoben worden.

Dass für ihn der Wiederaufbau des historischen Sägegatters und die Montage eines neuen Wasserrads über Jahre im Vordergrund stand, lag für Marco Stiller auf der Hand. Doch auch der Opel mit 1,2 Liter Hubraum erzählt ein Stück Mühlen- und Familiengeschichte. Jetzt endlich reicht die Kraft, sich auch ihm zu widmen.

Nun restauriert die Familie den Opel von 1937

Der Wagen hatte einen mit Blech verkleideten Holzrahmen. Vom Holz war nicht viel übrig geblieben, die Karosserie zeigte sich robust. „Den Motor hat mein Vater auseinandergenommen und gereinigt. Der läuft“, sagt er. Onkel Frank Stiller, selbst Tischler, half bei den Holzarbeiten. Inzwischen ist das Gestell aus Esche zusammengefügt, ist das historische Blech aufgearbeitet.

Bis Mitte 2020 aber ist noch genug zu tun, um den Wagen fertigzustellen. „Er rollt. Bis vor zur Dorfstraße sind wir schon mal gefahren“, sagt Marco Stiller. Besonders freut er sich, dass sein Sohn Interesse an der Restaurierung zeigt – und Geschick. Wenn der Wagen die behördlichen Abnahmen besteht, will Stiller mit ihm zu Oldtimertreffen rollen, so wie er es derzeit schon mit seinem alten Lanz-Traktor macht.

Das Quartett hat am 82 Jahre alten Opel das Holzgestell erneuert und das Blech aufgearbeitet. Quelle: Jens Paul Taubert

Verzweigte Familie in der Region

Gegen das Mühlen-Virus ist auch Stillers Tochter Johanna (16) nicht immun. Als sich zum Mühlentag die Besucher drängten, sprang sie gern ein, um über das Gelände zu führen. In Bewegung erleben konnten die Gäste das Sägewerk allerdings nicht: Wie schon 2018 fehlt es an Wasser im Mühlteich. Dass es in den vergangenen Jahren etwas ruhiger um das Denkmal geworden war, lag an Stillers beruflichem Eingespanntsein, aber auch an den Schäden, die das Hochwasser 2013 zwar kaum an der Mühle, dafür umso mehr am Wohnhaus der Familie hinterlassen hatte. Die zu beseitigen, brauchte Zeit.

Inzwischen ist Marco Stiller nicht mehr auf Montage im Westen, sondern arbeitet für einen Installateurbetrieb in Geringswalde. In einer Region, zu der es – und das war neu für ihn – offenbar familiäre Verbindungen gibt. Hier waren mehrere der Müllers als Müller tätig: „Ein Besucher stellte sich mal als ferner Verwandter vor. Der freute sich, dass wir das hier in Ossa alles bewahren.“

Kleiner Mühlenladen findet Aufmerksamkeit

Ein Zeichen dafür, dass das Refugium Sägewerk nicht abgeschlossen ist, ist der liebevoll eingerichtete kleine Laden in der Stube, wo vor dem großen Umbau Anfang des 20. Jahrhunderts der Mahlstuhl für das Mehl aufgestellt gewesen war. In Vitrinen finden sich Fläschchen und Tongefäße, aus dem Mühlgraben und auf dem Gelände geborgen. Sowie viele Waren, die den Älteren vertraut sind („Kreuz des Südens“, ein süffiger Dessertwein, und Rotkohl in der Dose). Ein Geschäft wie in manch alter Gastwirtschaft hatte es in Albins Mühle nicht gegeben; doch es passt in das Ensemble und findet Aufmerksamkeit.

Johannes Stiller hinterm Tresen des Mühlenladens in der Familien-Sägemühle in Ossa. Quelle: Jens Paul Taubert

Neue Pläne – Hoffen auf Wasser

Irgendwann wird sich Marco Stiller auch der Bahn widmen, die einst die Halbfabrikate zwischen den Sägegattern transportierte. Ein Fuhrpark ist vorhanden, doch Schienen müssten neu verlegt werden. „Das Sägewerk funktioniert. Aber getan werden muss immer etwas, damit es so bleibt“, sagt er. Und meint damit auch die Mühen der Unterhaltung wie die Pflege des Mühlgrabens und die Reparatur des Staus. Wenn im Winter und Frühjahr ausreichend Wasser kommt, setzt er das große Rad in Bewegung. Dann produziert er Strom, der die Heizung des Hauses unterstützt. Und empfindet Genugtuung darüber, wie sich Historisches und Gegenwart Sinn bringend miteinander verbinden.

Von Ekkehard Schulreich