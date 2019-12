Paar will marode Gnandsteiner Burgscheune retten

Frohburg/Gnandstein

Der ausgedehnte Wirtschaftshof, der sich östlich an die auf einem Sporn über der Wyhra liegenden Gnandsteiner Burg anschließt, erfährt in den nächsten Monaten und Jahren eine deutliche Aufwertung. Zum einen verlagert der Freistaat Sachsen die Hotelkapazität aus dem Westflügel der mittelalterlichen Burg in das Pächterhaus.

Zum Zweiten baut in der Nachbarschaft ein Paar aus Markkleeberg eine seit Jahren ungenutzte Scheune zu einem Ferienhaus für Gruppen aus. Dafür greifen sie auf eine Förderung der Leaderregion Land des Roten Porphyrs zurück. Da ihm die Belebung des Tourismus im Kohrener Land am Herzen liegt, überbrachte Landrat Henry Graichen ( CDU) den Förderbescheid selbst.

Übergabe der Fördermittel an Judith und Camillo Klimke durch Landrat Henry Graichen (Zweiter von links). Anka Heinlein, Sachgebietsleiterin Ländliche Entwicklung im Landratsamt, und Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch assistieren. Quelle: Landratsamt

Ferienhaus mit ländlichem Charme

Zwar ist das Gebäude bereits unter ein neues Dach gebracht, wurden zahlreiche Balken und Sparren des Dachstuhl ausgetauscht, doch Arbeit gibt es noch jede Menge: Anfang 2021, so formulieren Judith und Camillo Klimke ihr Ziel, wollen sie in ihrem Ferienhaus Burgscheune Gnandstein die ersten Gäste begrüßen. Bis dahin bauen sie die linke Gebäudehälfte um. Übernachtungsmöglichkeiten für eine größere Gruppe, 20 Köpfe oder ein paar mehr, entstehen auf mehreren Etagen in Doppel- und Familienzimmern, dazu Aufenthaltsräume.

„Den ländlichen Charme des Hauses wollen wir erhalten“, sagt Klimke. Abstriche an der Ausstattung aber bedeute das mitnichten. Fußbodenheizung und Kamin seien geplant, zudem eine Sauna, „damit ein Besuch auch im Winter attraktiv ist“. Die rechte Gebäudehälfte ist noch nicht überplant; sie bietet Raum für eine spätere Selbstverwirklichung.

Quadratmeterweise fehlten Dachziegel an der Scheune

Mit der Sanierung von historischer Bausubstanz hat die Familie Erfahrung. Sie richtete in Markkleeberg ein altes Einfamilienhaus her. Die Entscheidung, in Gnandstein zu investieren, ergab sich eher zufällig. „Wir suchten eine Möglichkeit, um unseren VW Bulli unterzustellen, und stießen bei Ebay-Kleinanzeigen auf das Objekt“, sagt Klimke, Wirtschaftsingenieur Bautechnik. Für diesen Zweck erwies es sich als untauglich.

„Da fehlten quadratmeterweise Ziegel, hatte es über Jahre reingeregnet.“ Doch in die Gnandsteiner Burg, in das Dorf, in das reizvolle Umland verliebten sich beide sofort. Die Nutzungsidee Ferienhaus entstand. Dank einer Leader-Fördersumme von 200.000 Euro ist sie nun umsetzbar.

Etwas tun für den Tourismus rund um Gnandstein

In die Scheune, ursprünglich mit dem Nachbargebäude verbunden, wurde in den fünfziger Jahren eine Wohnung eingebaut. Im Erdgeschoss war Vieh untergebracht. Während das Mauerwerk aus Ziegeln und Bruchstein robust ist, ist der Sanierungsbedarf darüber hinaus erheblich. Klimkes wollen ihr Ferienhaus an Urlaubergruppen und Vereine, für Seminare und Burg-Hochzeiten vermieten. Als Konkurrenz zu Burg-Gastronom Gerhard Brandl betrachten sie sich ausdrücklich nicht.

„Wer sich nicht selbst versorgen will, kann das Burg-Restaurant nutzen“, sagt Klimke. Man sei miteinander im Gespräch und vereint in dem Ziel, mehr Touristen in das Kohrener Land zu holen. Da ergänzten sich Hotellerie und Ferienhaus sehr gut.

Was dem Markkleebergern nicht einleuchten will – und in dieser Kritik wissen sie sich eins mit vielen Anbietern dieses reizvollen Landstrichs und Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch –, ist die lange Winter-Schließzeit des Burgmuseums. Klimke: „Wir haben dem Landrat gesagt, es könne nicht sein, dass diese wichtige Einrichtung fünf Monate geschlossen ist.“

Von Ekkehard Schulreich