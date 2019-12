Paul-Guenther-Schule produziert nicht nur Wissen

Geithain

Erste Pflöcke für Geithainer Investitionen 2020 schlug Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) bereits auf der letzten Sitzung des alten Jahres ein, wohl wissend, „dass manches wackelt aufgrund geringerer Landeszuschüsse“. Zudem habe man gerade eine erkleckliche Summe Gewerbesteuer – die im Voraus an die Kommune zu zahlen ist – erstatten müssen. Dass Geithain ab Januar als Große Kreisstadt firmieren darf und deshalb zusätzlich Geld bekommt, fällt bei der Haushaltsplanung kaum ins Gewicht, da damit neu zu übernehmende Aufgaben zu finanzieren sind.

Schillerstraße ist gesetzt

Größter Brocken bei den Investitionen ist der Ausbau der Schillerstraße, der begonnen hat. Er schlägt mit mehr als einer Dreiviertel Million Euro zu Buche. Die längere Marienstraße, die mehr als 1,2 Millionen Euro kosten soll, ist demnach für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen. Den Radweg nach Mark Ottenhain, 2020/21 geplant, nannte Rudolph „eine spannende Sache“. Das eigentlich verantwortliche Landesamt für Straßenbau und Verkehr brauche noch sieben Jahre; Geithain aber wolle endlich handeln. Handeln auch, indem die Colditzer Straße im nächsten Jahr bis zum Ortsausgang mit einem Gehweg versehen wird. Die Parkplätze an der Narsdorfer Bahnstation könnten 2020/21 realisiert werden.

Schule wird energetisch aufgerüstet

Die energetische Sanierung der Paul-Guenther-Schule soll dagegen im Sommer 2020 passieren, Kosten 462.000 Euro. Die Umnutzung der Mittelschule Narsdorf, Stichwort Campus, wird 2020/21 angepeilt. Die Geithainer Feuerwehr soll 2022 ein neues Fahrzeug erhalten. Voran kommen will Rudolph bei der Erschließung der Gewerbeflächen an der Straße der Deutschen Einheit. Dabei hofft die Kommune auf eine Förderung von 80 Prozent. Wenn das Geld knapp werde, müsse man notfalls die Sanierung des Stadion-Sanitärgebäudes zurückstellen.

Blockheizkraftwerk liefert Wärme und Strom

Die Paul-Guenther-Schule wird künftig nicht mehr durch die STEAG mit Fernwärme versorgt. Die Kommune errichtet im Keller ein Blockheizkraftwerk (BHKW). Das benachbarte Bürgerhaus soll einen Gaskessel bekommen. „Macht es nicht Sinn, das BHKW größer zu machen und das Bürgerhaus mit zu versorgen?“, fragte Christian Landwehr ( CDU). Das sei kaum zu bewerkstelligen, zitierte Rudolph den Planer. Der Energiebedarf der Schule sei sehr hoch, nicht zuletzt wegen des Schwimmbeckens („Das ist unser teuerster Luxus.“). Deshalb installiere man sogar in der Schule extra noch einen Gaskessel als Puffer.

Sondersitzung zum Haushalt zu Jahresbeginn

Die Buswendestelle in Wenigossa nicht zu vergessen, mahnte Sören Petzold (Freie Wähler) an. Das habe man im Blick, so der Bürgermeister. Doch die Leader-Förderung müsse erst wieder neu starten. Von dort hoffe man auf einen Zuschuss.

Mit dem Haushalt wird sich der Geithainer Stadtrat Anfang des neuen Jahres auf einer Sondersitzung befassen. Rudolph: „Das hat sich bewährt. Dann sitzen alle an einem Tisch.“

Von Ekkehard Schulreich