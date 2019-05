Pegau/Wiederau

Mit dem Wahltag am 26. Mai erlebt das Bürgerhaus Wiederau sozusagen seine Feuertaufe. Ein Großteil der Einwohner des Pegauer Ortsteils sowie der Nachbardörfer Weideroda und Großstorkwitz, zu dritt bis Ende 1993 eine selbstständige Gemeinde, wird dann erstmals den Neubau am Festplatz betreten. Einige Dutzend nahmen am Freitagnachmittag schon an der Einweihung teil. Die Kommune lässt sich den Flachbau mit Satteldach rund 375 000 Euro kosten.

Zur Galerie Es gibt einen neuen Treffpunkt für Vereine und Einwohner im Ortsteil Wiederau. Die Stadt Pegau hat ein Bürgerhaus für 375 000 Euro errichten lassen, das am 17. Mai eingeweiht worden ist.

Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) sagte, dass die bisherigen Vereinsräume im Gebäude der Kindertagesstätte ebenfalls für den Nachwuchs benötigt werden. Der Umbau laufe, es werden 17 weitere Betreuungsplätze entstehen. Der geplante Ersatz im Bereich der Senderanlage sei nach erster Zustimmung auf Kritik der Einwohner gestoßen. Deshalb wurde ein zentralerer Platz gesucht und gefunden, der „dennoch rundum von Grün umgeben ist“, so Rösel. „Damit haben der Kulturverein, der DRK-Ortsverein und die Feuerwehr sowie die anderen Bürger einen neuen, schönen Treffpunkt – für Versammlungen, Feiern und andere Veranstaltungen.“

Ortsvorsteher Michael Buth (Freie Wählervereinigung) dankte Rösel für das städtische Bauprojekt. „Es gibt hier viele Leute, die miteinander zu tun haben wollen, ein funktionierende Dorfgemeinschaft. Und wir Wiederauer sind feierwütig.“ Er lobte die enge Einbindung in die Planung. „Fast im letzten Moment ist uns aufgefallen, dass wir in einem öffentlichen Gebäude mit ebenerdigem Zugang auch eine Behindertentoilette benötigen.“ Er habe bisher keinen Bau gesehen, bei dem der Ablauf besser funktioniert hat. „Es war eine gute Zusammenarbeit aller Partner.“ Wobei Buth die Eigenleistungen der Wiederauer und die Unterstützung vom DRK-Kreisverband Leipzig-Land hervorhob. Vorstand Jens Bruske: „Wir haben Mittel für Einrichtung und Ausstattung zur Verfügung gestellt.“

Bei der Einweihung des Wiederauer Bürgerhauses überreicht Alwin Schroth (2. v. l.) eine Luftaufnahme des Dorfes an Frank Scheibe (l.), Vorsitzender vom Kulturverein. Auch Bürgermeister Frank Rösel (r.) und Ortsvorsteher Michael Buth gefällt das Foto. Quelle: Mathias Bierende

Hauptnutzer wird der Kulturverein. Voller Freude ließ sich Vorsitzender Frank Scheibe zur Aussage hinreißen: „Bürgermeister, wenn Du Sachen hast, die wir erfüllen können, melde Dich bei uns.“ Es sei nicht zu erwarten gewesen, dass so ein hervorragendes Gebäude entsteht. Für das es schon weitere Termine gebe. „Wir werden es bei unserem Dorf- und Kinderfest vom 21. bis 23 Juni mit nutzen, und es sind Familienfeiern und Dia-Ton-Vorträge geplant.“ Im knapp 90 Quadratmeter großen Versammlungsraum soll es zudem Skatturniere und Handarbeitstreffs geben. „Wir wollen nicht bloß Schlafdorf sein. Der Verein will das kulturelle Leben etwas voranbringen“, sagte Scheibe für die rund 30 Mitglieder.

Von Olaf Krenz