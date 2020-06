Pegau: Fahrzeuge stoßen zusammen – Ursache unklar

Pegau

In Pegau musste am Donnerstag gegen 11 Uhr die Freiwillige Feuerwehr zu einem Einsatz ausrücken. Die deren Sprecher, Ronny Wiesner, mitteilt, waren in der Straße Flur am Stadtbad zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Transporter.

Betriebsstoffe ausgelaufen

Am Unfallort sorgten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr dafür, die ausgelaufenen Betriebsstoffe der Fahrzeuge aufzufangen und zu binden. Die waren mittlerweile von vorbeifahrenden Autos auf rund 100 Metern auf der Straße breit gefahren worden. Daher wurde zusätzlich noch eine Spezialfirma hinzugezogen. Zusammen mit der nahm die Feuerwehr die Flüssigkeiten rund um die beiden verunfallten Fahrzeuge mittel Bindemittel auf. Für die Feuerwehr Pegau welche mit einem Fahrzeug und acht Kameraden vor Ort waren war der Einsatz nach rund 45 Minuten beendet. Auch Polizeibeamte waren vor Ort. Während der gesamten Reinigungsmaßnahmen war die Fahrbahn in beiden Richtung gesperrt. Wie hoch der Schaden an den Fahrzeugen ist, ist noch nicht bekannt.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von vag/LVZ