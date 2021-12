Penig: 98-Jährige stirbt bei Feuer am Heiligabend

Penig/Wernsdorf

Zum Brand eines Einfamilienhauses kam es am Heiligabend im Peniger Ortsteil Wernsdorf. Dabei kam eine 98-jährige Bewohnerin auf tragische Weise ums Leben.

Rettungsversuch endet mit Rauchgas-Vergiftung

Ausgebrochen war das Feuer in dem Gebäude in der Wernsdorfer Straße am Vormittag gegen 9.10 Uhr offenbar im Obergeschoss. In den Haus wohnten drei betagte Menschen. „Ein 78-jähriger Mann und eine 77 Jahre alte Frau versuchten, vor Eintreffen der Einsatzkräfte noch einmal in das Haus zu gelangen“, sagte eine Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Ihr Versuch, eine mit ihnen verwandte 98 Jahre alte Frau aus dem Gebäude zu retten, scheiterte aber. Beide erlitten Vergiftungen durch Rauchgas.

Kriminalpolizei Chemnitz ermittelt

Die Freiwilligen Feuerwehren Penig, Niedersteinbach, Arnsdorf/Amerika waren im Einsatz. Unterstützt wurden sie durch das Feuerwehrtechnische Zentrum Mittelsachsen. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand zu löschen. Allerdings konnten sie die 98-Jährige nur noch tot bergen. Zudem verletzte sich laut Polizei ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten schwer. Das Haus sei unbewohnbar und einsturzgefährdet, so der Sprecher: „Die Ermittlungen zum Brandgeschehen werden durch die Kriminalinspektion Chemnitz geführt.“ Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert.

Von es